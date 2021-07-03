Україна цьогоріч відзначатиме 30-ту річницю Незалежності.
Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
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Додано: Сер 07 лип, 2021 12:34
День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовка.
Додано: Сер 07 лип, 2021 14:54
Re: День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовк
"на завершення будівництва другої черги Національного музею Голодомору — 1,3 млрд грн"- чий це проект?
Як на мене це маразм, крім того, що дурні гроші та ще й схили Дніпра спаскудили.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:07
Re: День Незалежності України: скільки коштуватиме підготовк
Вам к Гройсману -
Все планируемые расходы на строительство 2-й очереди здесь -
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