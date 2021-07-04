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Українців готують до
різкого подорожчання житла

Українців готують до різкого подорожчання житла
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:48

Re: Українців готують до різкого подорожчання житла

Украина: вечный двигатель подорожания всего.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 16:57

  silver_arrow_ua написав:Який ще ПДВ для вторинного ринку? Там що додана вартість з'являється? Цікаво звідки?
А якщо ціна продажу менша за ціну покупки хто сплачує ПДВ? Може держава повертає залишок?

Ну обои поклеил. Додал, так сказать, вартисть на стену.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 17:04

R2
уже бегу покупать
sopkotomhu
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:34

ну и? когда будет дешеветь?
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 19:37

Они что -ухуели?
Investor_K
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