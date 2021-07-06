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Як вигідно платити податки з Форекс в Україні?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лип, 2021 05:38
Пропонуємо до обговорення:
Питання оподаткування доходів з Форекс в Україні є одним з найменш розкритих в Інтернеті та інших джерелах інформації.
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R2
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 05:38
Большое спасибо, теперь буду знать.
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