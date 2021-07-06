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Шмигаль назвав кроки
боротьби з тінню в економіці

Шмигаль назвав кроки боротьби з тінню в економіці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:04

Шмигаль назвав кроки боротьби з тінню в економіці

Пропонуємо до обговорення:
Є значний перелік реформ і заходів, які допоможуть побороти тіньову економіку.

Дивися повний текст Шмигаль назвав кроки боротьби з тінню в економіці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:04

Всем госслужащим и чиновникам ранга А принудительная чипизация, чтобы знать когда, где, и склолько раз пересекали границу и вообще где находятся. Все их счета(привязаные в обязательном порядке к чипу вживленному в кость таза) должны быть публичными(сайт на котором банки в обязательном порядке выводят информацю с выписками по счету), чтобы каждый мог видеть на скл грн в месяц живёт тот же Шмыгаль. Все это должно администрироваться гос департаментом США, из финансов, которые граждане Украины соберут самостоятельно. То есть, если граждане Украины хотят такую систему, то они скинуться, а не скинуться, то дальше их будут зелюки шмигать. Ну а уже потом, можно и убыточные гос предприятия приватизировать и т.д.
Востаннє редагувалось zarturags в П'ят 09 лип, 2021 12:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лип, 2021 12:11

Re: Шмигаль назвав кроки боротьби з тінню в економіці

https://www.youtube.com/watch?v=VPgEExWK12s
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