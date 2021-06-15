В кожній окремій області ціна на землю буде нерівномірною.
Дивися повний текст Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю.
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Додано: П'ят 09 лип, 2021 22:23
Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю
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Дивися повний текст Чинники, котрі впливають на формування ціни на землю.
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