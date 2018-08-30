Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Додано: Пон 12 лип, 2021 09:00

11.8. Пакет «Coder»

11.8.21

Абонка 49 гривен это уже почти как стандарт - во многих банках.Не скажу что прям рекомендую и что "зе бест", но в качестве кандидата предлагаю рассмотреть ПУМБ, тарифы. Из запрошенного присутствует:- бесплатный вход- условно бесплатный выход для пяти платежей (обычно хватает, разве что в месяц уплаты налогов скидываю куда-то в один банк большую сумму и раскидываю по другим уже оттуда), далее 2-3 гривны в зависимости от суммы перевода. Обязательно обрати внимание на пункт- без комиссии на свою карту в ПУМБ можно выводить только 60000, дальше 0,35%. Тоесть если доход больше 60000 маст хев иметь карту минимум ещё одного банка чтобы выводить деньги без каких-либо комиссий.Из приятных плюшек - ФОП-ам открывают всекарту класса платинум, вроде как некоторые плюшки на ней присутствуют (не успел протестировать из-за коронои).Интернет-банк свой, выглядит приятно, базовые операции (вывод на свою личную карту физлица, переводы по шаблонам) сделаны неплохо, защита присутсвует. Никаких тебе "требуется windows" или "требуется браузер умеющий в джаву". Ключ к сожалению оформляется только через визит в отделение, но это кажись только раз в год.