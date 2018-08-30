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Где открыть счёт для
обслуживания ФОП ?

Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:30

Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

В связи с грядущим прощанием с соседками - посоветуйте:
Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Хотелки:
- Абонка - не более 50грн/мес.
- Бесплатный вход
- Бесплатный выход по сэп хотя бы 2-3 раза в месяц (или за фиксированную плату, без процентов).

Специализация - IT. Может есть какие-то достойные спецпредложения для айтишников ?

Может, есть какая-то табличка по фоп-обслуживанию, с абонкой и тарифами ?

ЗЫ. По некоторым причинам - Моня не подходит )
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:52

mustbe

могу тебе скинуть 1000грн чтобы ты не открывал ФОП, а чтобы принимал криптовалюты или открыл в ОАЭ налоговое резидентство :) Islamic Bank
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 08:58

  proftpd66 написав:могу тебе скинуть 1000грн чтобы ты не открывал ФОП

ФОП - уже открыт. Его надо где-то обслуживать
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 09:00

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Абонка 49 гривен это уже почти как стандарт - во многих банках.

Не скажу что прям рекомендую и что "зе бест", но в качестве кандидата предлагаю рассмотреть ПУМБ Кодер, тарифы тут: 11.8. Пакет «Coder». Из запрошенного присутствует:
- бесплатный вход
- условно бесплатный выход для пяти платежей (обычно хватает, разве что в месяц уплаты налогов скидываю куда-то в один банк большую сумму и раскидываю по другим уже оттуда), далее 2-3 гривны в зависимости от суммы перевода. Обязательно обрати внимание на пункт 11.8.21 - без комиссии на свою карту в ПУМБ можно выводить только 60000, дальше 0,35%. Тоесть если доход больше 60000 маст хев иметь карту минимум ещё одного банка чтобы выводить деньги без каких-либо комиссий.

Из приятных плюшек - ФОП-ам открывают всекарту класса платинум, вроде как некоторые плюшки на ней присутствуют (не успел протестировать из-за коронои).

Интернет-банк свой, выглядит приятно, базовые операции (вывод на свою личную карту физлица, переводы по шаблонам) сделаны неплохо, защита присутсвует. Никаких тебе "требуется windows" или "требуется браузер умеющий в джаву". Ключ к сожалению оформляется только через визит в отделение, но это кажись только раз в год.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 09:07

  vitaliy_berdinskikh написав:ПУМБ Кодер

Ок, Кодер - нормальный вариант.
Усложняем задачу: есть ли варианты с абонкой <49 ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 12 лип, 2021 09:13

Re: Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

mustbe написав:В связи с грядущим прощанием с соседками - посоветуйте:
Где открыть счёт для обслуживания ФОП ?

Хотелки:
- Абонка - не более 50грн/мес.
- Бесплатный вход
- Бесплатный выход по сэп хотя бы 2-3 раза в месяц (или за фиксированную плату, без процентов).

Специализация - IT. Может есть какие-то достойные спецпредложения для айтишников ?

Может, есть какая-то табличка по фоп-обслуживанию, с абонкой и тарифами ?

ЗЫ. По некоторым причинам - Моня не подходит )
Альфа, кажется Диджитал. Абонка 50 грн, бесплатно вывод на карту физлица, сэпы вроде бесплатно
Faceless
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