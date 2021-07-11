Зарплата міністрів не повинна бути меншою ніж 100 тисяч...
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Faceless написав:в конце концов топовые госдолжности - это престиж.
Вот это вы верно заметили, основная проблема нынешних чиновников - это престиж. Престиж это болезнь, приводящая к уязвимости, к убыткам и проблемам для организаций где завелась эта болезнь.
Хороший и наглядный пример проявления престижа - это Янукович с золотыми батонами. Для государства и граждан престиж чиновников - это горе, беда и убытки.
Поэтому чиновников и вообще госслужащих, которые проявляют малейшую склонность к престижу, нужно гнать в шею.
По своей сути престиж - это проявление слабости и низости духа, такое качество не совместимо с требованиями к управленцу. Престиж, коррупция и предательство идут рука об руку друг с другом.
Хороший управленец - это серая мышь, не выделяющаяся среди среднестатистических людей и не болеющая престижем. Перефразируя Лао Цзы, хороший управленец - тот, о котором люди знают лишь то, что он существует.
Тот-же кто болен престижем, тот уязвим и легко управляем. Такой человек не сможет быть эффективным управленцем, не сможет быть достойным чиновником.
Как писал Лао Цзы:
Если зал наполнен золотом и яшмой, то никто не в силах их уберечь. Если богатые и знатные проявляют кичливость, они сами навлекают на себя беду.
Вобщем это я к тому, что престиж несет только вред и убытки там где он заводится.
Именно по этой причине считаю, что зарплата чиновника не должна быть слишком высокой. Слишком маленькая, как тут предлагают минималку - это другая крайность. 42к в наших реалиях - оптимальный уровень.
Если человеку 42к мало - это сигнал, и серьзезный show-stopper что человек не сможет эффективно работать чиновником.
Бред написали, от начала и до конца, Амвросий Шариков. Чушь в каждом предложении, даже комментировать бессмысленно. Все, что я хотел сказать о уровнях ЗП я написал выше, по существу вы ничего ответить, видимо, не способны, один только бред и за уши притянутые глупости про золотые батоны.
Faceless написав:Бред написали, от начала и до конца
В чем конкретно бред?
Жадный к деньгам человек однажды купится за деньги, после чего фактом подкупа его можно будет шантажировать, принуждая к другим преступлениям, которые в свою очередь все сильней будут натягивать его на крючек без шанса соскочить. Такой человек будет на крючке у более хитрых людей, которые стоят в тени и будут им управлять. И он будет выполнять все что ему укажут, потому что иначе лишится всего - денег, должности, власти и т.д.
Вы всерьез считаете, что человек с такими слабостями сможет стать хорошим управленцем или чиновником?
Faceless написав:я нигде не писал, что нн должно быть ответственности
Я тоже нигде не писал, что у чиновника не может быть зарплаты выше 42к. Я пишу о том, что зарплата должна быть адекватной и повышаться по мере достижений. Достижений к сожалению не вижу, поэтому говорить о росте зарплат министров не вижу даже повода.
Достижениями-же министров является рост благосостояния граждан, который в какой-то мере отражается средней зарплатой. Поэтому логично при оценке зарплаты министра исходить из средней зарплаты по стране, стоимости коммуналки, основных продуктов питания и энергоносителей.
Благосостояние граждан падает, расходы на ту-же коммуналку и продукты увеличиваются, как можно говорить о повышении зарплаты министрам? За что повышать?
Ну это примерно как если управляющий магазином начал косячить, продажи у него падают, пошли убытки... И приходит такой управленец к владельцу и говорит - надо повышать зарплату, потому что не хватает денег на престиж, поэтому убытки получаются и продажи падают...
PS: кстати переход на личности, оскорбления и навешивание ярлыков не красит людей. Тот кого пытаются оскорбить просто не принимает сказанное вами на свой счет, т.к. не считает что это к нему применимо, а тот кто оскорбляет позорит этим себе репутацию
Востаннє редагувалось Цитрин в Вів 13 лип, 2021 22:48, всього редагувалось 4 разів.
Нам стало интересно какие привелегии у депутатов в странах Европы, чтобы понять чего не хватает нашим представителям народа.
У депутатов в Швеции нет ни ассистентов, ни авто, ни даже пенсий: как живут «настоящие» слуги народа.
«Мы обычные граждане. Не имеет смысла предоставлять особые привилегии парламентариям, потому что наша задача — представлять граждан и знать реальность, в которой они живут. Представление граждан само по себе является привилегией, поскольку у нас есть возможность влиять на курс страны», — сказал в интервью член социал-демократической партии Пер-Арне Хокассон.
В собственности парламента есть всего три авто: для президента, премьера и его заместителей, причем используются машины лишь для официальных мероприятий. Депутаты добираются до работы на общественном транспорте, государство ежегодно выдает им проездной.
До 1957 года депутаты не получали ни копейки, пока парламентом не было установлено, что «ни один гражданин не может быть лишен возможности стать депутатом в силу экономических причин». Сегодня зарплата депутата составляет порядка 40 000 крон, что сопоставимо с зарплатой учителя начальных классов.
Для членов парламента не из Стокгольма предусмотрены государственные квартиры. Это однокомнатное жилье площадью около 45 квадратных метров, где обычно одна комната служит и спальней, и гостиной. Обслуживание квартиры проводят сами депутаты, за госсчет предусмотрена лишь одна ежегодная уборка‼️
Ни один из депутатов не имеет права на собственного секретаря или ассистента. Каждая партия получает от государства некоторую сумму на формирование партийного секретариата, который трудится на благо всех сразу.
Никто из членов партии не может привлечь кого-либо из секретарей для удовлетворения личных нужд. А это значит, что шведские депутаты сами составляют расписание, назначают встречи и бегают за кофе.
Це все прекрасно! Всі українці двома(навіть трьома) руками за таке. Тільки одне питаннячко - ЯК ЦЬОГО ДОСЯГТИ? Ось один нелох пообіцяв лохам що буде їздити на велосипеді. Лохи повірили і проголосували. На чому зараз їздить нелох? Ми навіть ОДНУ достойну людину не можемо обрати. А обрати 450 достойних ... це ще не скоро буде.
Не нужно споров. Вопрос решился. Мой сосед Микола вчера после второй бутылки заявил, что согласен пойти в министры всего за 30 000 в месяц. Уверен, что эта кандидатура будет компромиссом, который устроит всех: и тех, кто за "среднюю по стране", и тех, кто за "100 тысяч".