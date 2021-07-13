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В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями має закритися тендер на оцінювача, який допоможе компанії в цьому.
Дивися повний текст В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
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Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48
ну вот, Юнекс сказал же что будет в топ5
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cohan
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Додано: Сер 14 лип, 2021 17:16
cohan написав:
ну вот, Юнекс сказал же что будет в топ5
Юнекс только получил нового хозяина. Там Свитек будет креативить.
А тут нужна фактически только лицензия. У Тигипка там ничего не осталось после поглощений?
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Додано: Сер 14 лип, 2021 19:57
Банк им для того что бы воровать и не доставлять деньги как посылки? Опять ТРИ мелкие посылки с Алика пошли в "вечность"... по трек номерам прибыли в страну и на этом все...на УП конечно ни причем..когда отправлял на НП таких проблем никогда не было..
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Джон
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Додано: Сер 14 лип, 2021 21:02
Михайловский берите!
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Додано: Чет 15 лип, 2021 08:55
Джон написав:
Опять ТРИ мелкие посылки с Алика пошли в "вечность"... по трек номерам прибыли в страну и на этом все...на УП конечно ни причем..когда отправлял на НП таких проблем никогда не было..
Зараз вже присилають повідомлення, якщо відправлення дійшло до вашої пошти. Не знаю на якому етапі реєструють їх. Мені вже приходило "без відстеження" але з повідомленням.
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equinox
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:57
Їм ще тільки банку не вистачає. Посилку отримати - ціла проблема, бо населення на пошті то пенсії отримує, то перекази оформлює, то мобільні поповнює. Коли та пошта ще почне хот-доги чи шаурму продавати?
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alt402
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Додано: Чет 15 лип, 2021 15:36
портфельными кредитами))
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goowean
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Додано: Чет 15 лип, 2021 22:26
equinox написав:
Зараз вже присилають повідомлення, якщо відправлення дійшло до вашої пошти.
Не знаю по трек номерам они уже прошли таможню довольно давно и все .. тишина..
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Джон
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