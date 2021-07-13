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В «Укрпошті» розповіли,
який банк хочуть купити

В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48

В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити

Пропонуємо до обговорення:
Найближчими днями має закритися тендер на оцінювача, який допоможе компанії в цьому.

Дивися повний текст В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 16:48

ну вот, Юнекс сказал же что будет в топ5
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 17:16

  cohan написав:ну вот, Юнекс сказал же что будет в топ5

Юнекс только получил нового хозяина. Там Свитек будет креативить.
А тут нужна фактически только лицензия. У Тигипка там ничего не осталось после поглощений?
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 19:57

Re: В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити

Банк им для того что бы воровать и не доставлять деньги как посылки? Опять ТРИ мелкие посылки с Алика пошли в "вечность"... по трек номерам прибыли в страну и на этом все...на УП конечно ни причем..когда отправлял на НП таких проблем никогда не было..
Джон
 
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Повідомлення Додано: Сер 14 лип, 2021 21:02

Михайловский берите!
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 08:55

  Джон написав:Опять ТРИ мелкие посылки с Алика пошли в "вечность"... по трек номерам прибыли в страну и на этом все...на УП конечно ни причем..когда отправлял на НП таких проблем никогда не было..

Зараз вже присилають повідомлення, якщо відправлення дійшло до вашої пошти. Не знаю на якому етапі реєструють їх. Мені вже приходило "без відстеження" але з повідомленням.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 10:57

Їм ще тільки банку не вистачає. Посилку отримати - ціла проблема, бо населення на пошті то пенсії отримує, то перекази оформлює, то мобільні поповнює. Коли та пошта ще почне хот-доги чи шаурму продавати?
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 15:36

портфельными кредитами))
goowean
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 22:26

Re: В «Укрпошті» розповіли, який банк хочуть купити

  equinox написав:Зараз вже присилають повідомлення, якщо відправлення дійшло до вашої пошти.
Не знаю по трек номерам они уже прошли таможню довольно давно и все .. тишина..
Джон
 
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