Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на...

А чем разумна идея перед запретом ввоза новых автомобилей с ДВС ознакамливаться с процентом автомобилей, который в стране уже? Какая между этими вещами связь? Или, раз безумоствовать, то во всём? Тогда можно ещё много чего сделать
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Додано: Чет 15 лип, 2021 14:06
А чем разумна идея перед запретом ввоза новых автомобилей с ДВС ознакамливаться с процентом автомобилей, который в стране уже? Какая между этими вещами связь? Или, раз безумоствовать, то во всём? Тогда можно ещё много чего сделать
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