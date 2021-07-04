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Мінінфраструктури задумало
заборонити ввезення авто на...

Мінінфраструктури задумало заборонити ввезення авто на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:06

  livs375 написав:Для начала эти реформаторы ознакомились какой процент личного электротранспорта у нас в стране а потом бы двигали свои безумные идеи

А чем разумна идея перед запретом ввоза новых автомобилей с ДВС ознакамливаться с процентом автомобилей, который в стране уже? Какая между этими вещами связь? Или, раз безумоствовать, то во всём? Тогда можно ещё много чего сделать ;)
moveton
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