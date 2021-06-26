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Стартувало будівництво дороги
до курортів у Одеській...

Стартувало будівництво дороги до курортів у Одеській...
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 01:45

Стартувало будівництво дороги до курортів у Одеській...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія-підрядник "Парітетстройінвест" в Болградському районі Одеської області почала роботи на ділянці Лісове - Єлизаветівка поблизу кордону з Молдовою.

Дивися повний текст Стартувало будівництво дороги до курортів у Одеській області в обхід Молдови.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 01:45

Судя по карте, единственные "жители области", которым нужно ездить по этому участку - это жители того Лесного. Дальше там все дороги опять в Молдову уходят. Цельных 1318 душ. Вот это я понимаю забота: только из за них новую дорогу в обход Молдовы прокладывать.
moveton
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