|
|
Стартувало будівництво дороги до курортів у Одеській...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 15 лип, 2021 01:45
Пропонуємо до обговорення:
Компанія-підрядник "Парітетстройінвест" в Болградському районі Одеської області почала роботи на ділянці Лісове - Єлизаветівка поблизу кордону з Молдовою.
Дивися повний текст Стартувало будівництво дороги до курортів у Одеській області в обхід Молдови
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94506
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 15 лип, 2021 01:45
Судя по карте, единственные "жители области", которым нужно ездить по этому участку - это жители того Лесного. Дальше там все дороги опять в Молдову уходят. Цельных 1318 душ. Вот это я понимаю забота: только из за них новую дорогу в обход Молдовы прокладывать.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 980
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 99 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор