Детальніше за посиланням:
|
|
|
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41
Медичне страхування
В Україні вже понад 20 років розвивається медичне страхування. Поки що воно не стало масштабним явищем, проте це єдиний шлях вивести країну на більш високий і доступний рівень медицини. Разом зі страховою компанією «Провідна» ми розбиралися, як в Україні працює ринок страхової медицини і які у нього перспективи.
Детальніше за посиланням:
|