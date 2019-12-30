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Медичне страхування
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41

Медичне страхування

В Україні вже понад 20 років розвивається медичне страхування. Поки що воно не стало масштабним явищем, проте це єдиний шлях вивести країну на більш високий і доступний рівень медицини. Разом зі страховою компанією «Провідна» ми розбиралися, як в Україні працює ринок страхової медицини і які у нього перспективи.

Детальніше за посиланням:
Медичне страхування. Як це працює в Україні та світі
Ірина_
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