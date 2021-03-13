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Finance.ua-Страхування
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2024 14:31

Finance.ua-Страхування



Як не втратити гроші на страхуванні? Правда про КАСКО та інші види страхування! У цьому відео ми розкриваємо всі тонкощі роботи страхових компаній під час війни. Ви дізнаєтеся, як організовано страхування в умовах воєнного часу, зокрема як працює КАСКО під час війни і які існують особливі пропозиції для страхування авто.

00:00 Вступ: Робота страхових компаній під час війни
00:32 Види страхування під час війни
01:40 Як працює КАСКО під час війни
02:29 Страхування авто в Україні
03:05 Де краще застрахувати своє авто
03:25 Страхування майна від наслідків військових дій
07:20 Знижки на страхування для військових
09:24 Знижка за промокодом "ЮТУБ"
09:55 Чому українці не довіряють страховим компаніям
13:40 Як перевірити страхову компанію
14:34 Чому клієнти оформляють страховку в офісах, а не онлайн

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2024 11:55

Винуватець ДТП залишив місце події ! Що робити?



У цьому відео ми розповімо про правильні кроки, які варто зробити, щоб захистити свої права та мінімізувати наслідки аварії у випадку якщо винуватець ДТП залишив місце події? . Ми розглянемо, як діяти, якщо є свідки події, як працює автоцивілка та інші види страхування, що можуть вам допомогти. Ви дізнаєтесь, як оформлювати страховий поліс для захисту свого автомобіля, особливо в Україні.

00:19 Не помітив, та залишив місце ДТП
01:06 Шахрайські схеми під час ДТП

Підписуйтеся на Finance.ua-Страхування та не пропускайте цікаві відео
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4476
З нами з: 14.09.13
Подякував: 1015 раз.
Подякували: 1987 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
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