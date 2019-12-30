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Медичне страхування
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Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41

Медичне страхування

В Україні вже понад 20 років розвивається медичне страхування. Поки що воно не стало масштабним явищем, проте це єдиний шлях вивести країну на більш високий і доступний рівень медицини. Разом зі страховою компанією «Провідна» ми розбиралися, як в Україні працює ринок страхової медицини і які у нього перспективи.

Детальніше за посиланням:
Медичне страхування. Як це працює в Україні та світі
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 29 сер, 2021 21:00

Ірина_ мне интересен этот вопрос. знаю. что некоторые работодатели предлагают мед. страховку. а как ее самому получить?
m3145917
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 10:45

m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:14

Re: Медичне страхування

Ірина_ написав:... це єдиний шлях вивести країну на більш високий і доступний рівень медицини...
бред, будет тоже, что и с ГОшкой - дадут на зелннку и бинт
GALeon
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 17:49

  Ірина_ написав:m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться.
З повагою,


Самый большой недостаток страховых компаний, из личного опыта, -- то, что под любыми предлогами пытаются отказать в выплатах, не признавая случай подпадающим под программу мед.страхования, несмотря на наличие в договоре и перечне. Даже несмотря на то, что в договоре пишется одно, на практике выходит другое. Совсем не то, на что рассчитывали бы при подписании.
И это в Унике, топовой страховой по ДМС. Представляю, что творится в остальных.

В итоге, вышло бы выгоднее на страховую не тратиться вообще, и меньшую сумму потратить просто на лечение.
alter
 
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