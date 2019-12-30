Детальніше за посиланням:
|
|
|
Все про страхування: медичне страхування, страхування майна і ризиків, автострахування КАСКО та ОСЦПВ.
Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41
Медичне страхування
В Україні вже понад 20 років розвивається медичне страхування. Поки що воно не стало масштабним явищем, проте це єдиний шлях вивести країну на більш високий і доступний рівень медицини. Разом зі страховою компанією «Провідна» ми розбиралися, як в Україні працює ринок страхової медицини і які у нього перспективи.
Детальніше за посиланням:
Додано: Нед 29 сер, 2021 21:00
Ірина_ мне интересен этот вопрос. знаю. что некоторые работодатели предлагают мед. страховку. а как ее самому получить?
Додано: Пон 30 сер, 2021 10:45
m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться.
З повагою,
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:14
Re: Медичне страхування
бред, будет тоже, что и с ГОшкой - дадут на зелннку и бинт
Додано: Пон 30 сер, 2021 17:49
Самый большой недостаток страховых компаний, из личного опыта, -- то, что под любыми предлогами пытаются отказать в выплатах, не признавая случай подпадающим под программу мед.страхования, несмотря на наличие в договоре и перечне. Даже несмотря на то, что в договоре пишется одно, на практике выходит другое. Совсем не то, на что рассчитывали бы при подписании.
И это в Унике, топовой страховой по ДМС. Представляю, что творится в остальных.
В итоге, вышло бы выгоднее на страховую не тратиться вообще, и меньшую сумму потратить просто на лечение.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|