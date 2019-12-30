В Україні вже понад 20 років розвивається медичне страхування. Поки що воно не стало масштабним явищем, проте це єдиний шлях вивести країну на більш високий і доступний рівень медицини. Разом зі страховою компанією «Провідна» ми розбиралися, як в Україні працює ринок страхової медицини і які у нього перспективи.
m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться.
Ірина_ написав:m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться. З повагою,
Самый большой недостаток страховых компаний, из личного опыта, -- то, что под любыми предлогами пытаются отказать в выплатах, не признавая случай подпадающим под программу мед.страхования, несмотря на наличие в договоре и перечне. Даже несмотря на то, что в договоре пишется одно, на практике выходит другое. Совсем не то, на что рассчитывали бы при подписании. И это в Унике, топовой страховой по ДМС. Представляю, что творится в остальных.
В итоге, вышло бы выгоднее на страховую не тратиться вообще, и меньшую сумму потратить просто на лечение.
Ірина_ написав:m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться. З повагою,
Самый большой недостаток страховых компаний, из личного опыта, -- то, что под любыми предлогами пытаются отказать в выплатах, не признавая случай подпадающим под программу мед.страхования, несмотря на наличие в договоре и перечне. Даже несмотря на то, что в договоре пишется одно, на практике выходит другое. Совсем не то, на что рассчитывали бы при подписании. И это в Унике, топовой страховой по ДМС. Представляю, что творится в остальных.
В итоге, вышло бы выгоднее на страховую не тратиться вообще, и меньшую сумму потратить просто на лечение.
Почти 10 лет пользуюсь разными страховыми по ДМС, и по моему опыту - ровно противоположное. Кстати, не назвал бы Унику топовой. При обслуживании в клиниках категории выше среднего, годовая стоимость полиса легко может отбиваться за 1 курс лечения чего-то сложнее простуды.
Ірина_ написав:m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться. З повагою,
Самый большой недостаток страховых компаний, из личного опыта, -- то, что под любыми предлогами пытаются отказать в выплатах, не признавая случай подпадающим под программу мед.страхования, несмотря на наличие в договоре и перечне. Даже несмотря на то, что в договоре пишется одно, на практике выходит другое. Совсем не то, на что рассчитывали бы при подписании. И это в Унике, топовой страховой по ДМС. Представляю, что творится в остальных.
В итоге, вышло бы выгоднее на страховую не тратиться вообще, и меньшую сумму потратить просто на лечение.
Почти 10 лет пользуюсь разными страховыми по ДМС, и по моему опыту - ровно противоположное. Кстати, не назвал бы Унику топовой. При обслуживании в клиниках категории выше среднего, годовая стоимость полиса легко может отбиваться за 1 курс лечения чего-то сложнее простуды.
alter написав:[quote="5288337:Ірина_"]m3145917 звернутися в страхову компанію. Наразі їх достатня кількість, консультанти допоможуть обрати оптимальний для Вас пакет. Варто враховувати покриття страхової компанії. На жаль, це їх великий недолік. Якщо Ви проживаєте у маленькому містечку - вибір страхових для Вас значно зменшиться. З повагою,
Самый большой недостаток страховых компаний, из личного опыта, -- то, что под любыми предлогами пытаются отказать в выплатах, не признавая случай подпадающим под программу мед.страхования, несмотря на наличие в договоре и перечне. Даже несмотря на то, что в договоре пишется одно, на практике выходит другое. Совсем не то, на что рассчитывали бы при подписании. И это в Унике, топовой страховой по ДМС. Представляю, что творится в остальных.
В итоге, вышло бы выгоднее на страховую не тратиться вообще, и меньшую сумму потратить просто на лечение.
Почти 10 лет пользуюсь разными страховыми по ДМС, и по моему опыту - ровно противоположное. Кстати, не назвал бы Унику топовой. При обслуживании в клиниках категории выше среднего, годовая стоимость полиса легко может отбиваться за 1 курс лечения чего-то сложнее простуды.