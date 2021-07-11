Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Додано: Суб 17 лип, 2021 19:48

Цитрин написав: Монополия всегда ведет к разрухе и упадку, потому что для монополии нет смысла развиваться и чтото улучшать. Зачем, ведь и так деньги капают, а захочется больше денег - можно цену поднять Монополия всегда ведет к разрухе и упадку, потому что для монополии нет смысла развиваться и чтото улучшать. Зачем, ведь и так деньги капают, а захочется больше денег - можно цену поднять

Вы абсолютно правы...и все эти законы про списания автоматические .. и прочее принимаются только и исключительно в интересах одной стороны - монополий и олигархов что стоят за ними. Вы хоть один закон знаете который бы упростил наказание и увеличил ответственность за неправомерное начисление коммуналки, особенно за не предоставленную услугу или незаконно выписанный штраф?вот простой пример ->Ferrexpo запустила СЭС без "зеленого" тарифа на 5 МВт на ПГОКе...и им это ВЫГОДНО.. так как планируют достроить еще от 250 до 1000 МВт... Понимаете суть.. СЭС БЕЗ ЗЕЛЕНОГО ТАРИФА.. как видим уже выгодна... тогда вопрос а за что нам платить Зеленый Тариф? СЭС и без него окупается а он это чистый профит офшорным барыгам в карман.. а где брать деньги на оплату Зеленого Тарифа офшорным инвесторам? Правильно поднять тариф нв э/энергию вам и мне.. а если мы не хотим кормить офшорное ворье? Тут Слуги Олигархов нам придумали автоматическое списание... купил "зеленый килловат" = пополнил счет офшорнику. Почему у Ferrexpo СЭС работает и окупается без Зеленого Тарифа а у офшорников нет? Солнце светит ярче? А может нет отмывания бабок через зеленый тариф и офшорки?