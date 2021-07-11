Регулятор знайшов у фінансових операціях українців...

Шило на мыло менять? Это практически везде происходит, где-то на одном больше накручивают, где-то на другом. Бороться с этим нереально. Это уже стало нормой.
Проблема не в жэках, проблема в тех кто за ними стоит. Вы рассматриваете это как локальные местечковые проблемы, а это все одна глобальная проблема системно и централизованно управляемая.
Монополия всегда ведет к разрухе и упадку, потому что для монополии нет смысла развиваться и чтото улучшать. Зачем, ведь и так деньги капают, а захочется больше денег - можно цену поднять, не повышая качество и ничего не вкладывая. Конкурентов ведь всеравно нет, никуда не денутся - будут платить.