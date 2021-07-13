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З'єднає Святошин і Дарницю:
в Києві хочуть побудувати...

З'єднає Святошин і Дарницю: в Києві хочуть побудувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:03

З'єднає Святошин і Дарницю: в Києві хочуть побудувати...

Пропонуємо до обговорення:
Голова української транспортної корпорації з державного будівництва "Укртрансбуд" Віктор Блонський запропонував побудувати в Києві двоярусну автомобільну естакаду.

Дивися повний текст З'єднає Святошин і Дарницю: в Києві хочуть побудувати естакаду з платним проїздом.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 11:03

Лет 5 будут думать над тем что уже надо было сделать 2 жизни назад... Потом ещё 20 делать...
softfavorite
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:02

Если готовый мост Патона (700м) собрались ремонтировать 5 лет, то тут им жизни не хватит на реализацию. Скорее всего деньги украдут на стадии проекта и забросят это дело.
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 12:13

Надеюсь, проект предусматривает паркинг возле станции гиперлупа?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:03

Re: З'єднає Святошин і Дарницю: в Києві хочуть побудувати...

Нереальні фантазії, зарубіжний інвестор на такі умови не піде.
А наші фірми таке побудувати не можуть.
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:15

Гарна ідея
espanol
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