Компанія Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на борту свого космічного лайнера VSS Unity.
Дивися повний текст Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на своєму кораблі (відео).
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Додано: Чет 15 лип, 2021 22:02
Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на...
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Дивися повний текст Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на своєму кораблі (відео).
Додано: Чет 15 лип, 2021 22:08
Re: Virgin Galactic розіграє два квитки на політ у космос на
Опять тупая копипаста. Журна*листы даже не удосужились зайти по ссылке.
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