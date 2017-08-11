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Український айтівець вперше
став доларовим мільярдером —...

Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31

Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...

Пропонуємо до обговорення:
Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.

Дивися повний текст Український айтівець вперше став доларовим мільярдером — Forbes.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31

Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:33

egor6508
бумага всё стерпит, а веб-страница тем более.
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:21

  egor6508 написав:Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.


та ладно, не был бы айтишником - ничего б не было
основатель там вообще МФТИ бекграунд + трейдерство
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 07:48

  cohan написав:
  egor6508 написав:Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.


та ладно, не был бы айтишником - ничего б не было
основатель там вообще МФТИ бекграунд + трейдерство


та отож,насчет партнера по бизнесу, который собственно и привлек его к проекту , лучше промолчать, а то получится очередная "зрада"
antikkristall
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:26

antikkristall в Сторонського батько - зі Львова)
https://promgaz.gazprom.ru/about/managers/storonskiy/
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:55

Спросите у него "чей Крым" :)
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 12:24

Re: Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —

  R2 написав:Український айтівець

Для справки и понимания глубины жургна*листкого дна
YATSENKO, Vladyslav

Correspondence address
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD

Role Active
Director

Date of birth
August 1983

Appointed on
11 August 2017

Nationality
British

Country of residence
England

Occupation
Chief Technology Officer

vitaliy_berdinskikh
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