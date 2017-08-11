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Український айтівець вперше став доларовим мільярдером —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31
Пропонуємо до обговорення:
Статки співзасновника фінтех-стартапу Revolut Влада Яценка досягли 1,3 мільярда доларів після переоцінки компанії при залученні інвестицій.
Дивися повний текст Український айтівець вперше став доларовим мільярдером — Forbes
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R2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:31
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
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egor6508
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:33
egor6508
бумага всё стерпит, а веб-страница тем более.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:21
egor6508 написав:
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
та ладно, не был бы айтишником - ничего б не было
основатель там вообще МФТИ бекграунд + трейдерство
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cohan
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Додано: Суб 17 лип, 2021 07:48
cohan написав: egor6508 написав:
Основатель - это не айтишник, кто это пишет вообще.
Уброщица, эйчар, оффис менеджер, бухгалтер ... - люди которые работают в ит компаниях не являющиеся айтишниками.
та ладно, не был бы айтишником - ничего б не было
основатель там вообще МФТИ бекграунд + трейдерство
та отож,насчет партнера по бизнесу, который собственно и привлек его к проекту , лучше промолчать, а то получится очередная "зрада"
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antikkristall
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:26
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5kopiyok
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:55
Спросите у него "чей Крым"
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Додано: Нед 18 лип, 2021 12:24
R2 написав:
Український айтівець
Для справки и понимания глубины жургна*листкого дна
YATSENKO, Vladyslav
Correspondence address
7 Westferry Circus, Canary Wharf, London, England, E14 4HD
Role Active
Director
Date of birth
August 1983
Appointed on
11 August 2017
Nationality
British
Country of residence
England
Occupation
Chief Technology Officer
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vitaliy_berdinskikh
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