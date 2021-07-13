|
|
У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Energy Harbor планує почати живлення майнінг-ферми в грудні 2021 року.
Дивися повний текст У США почнуть майнінг Bitcoin на атомній енергії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 94537
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 137 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 14:30
И какие от этого последствия?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 6710
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 592 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 17 лип, 2021 16:01
Investor_K написав:
И какие от этого последствия?
Маск напишет, что теперь всё отлично, можно покупать..... и опять памп
-
offline
-
-
- Повідомлень: 138
- З нами з: 11.03.10
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|10
|824
|
|
|2
|473
|
|
|3
|204
|