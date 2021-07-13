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Зеленський підписав закон
про податкову амністію

Зеленський підписав закон про податкову амністію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:40

Зеленський підписав закон про податкову амністію

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський підписав закон про одноразове добровільне декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про податкову амністію.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 21:40

Аж удивительно: где все те эксперты по зраде?

Ну и честно говоря приятно удивлен текстом который проговаривает основные моменты закона, а не как обычно широкими мазками загоняет всех в "повторную уплату налогов".
vitaliy_berdinskikh
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