Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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Цитрин написав:После повышения будет 8-10 тыс. грн/мес.
8 тысяч это вам посильно будет? Что за город?
Отказаться невозможно, а жарят так что нужно батареи одеялами укутывать и пока морозов нет круглые сутки двери и окна открытыми держать, чтобы не задохнуться от жары и пересушенного воздуха. Особенно тяжело когда на улице +20, а эти сволочи +55 на батареи жарят.
При отоплении электричеством потребление можно самому регулировать и не переплачивать втридорога за некачественную услугу.
_hunter написав:] Можно просто домовой счетчик поставить. И домовой же регулятор: накрывать...
не поможет, т.к. некоторые себе термомодернизацию помещения сделали, а у других окна еще совдеповские с щелями в 3 пальца и при регулировки тепла им холодно - ноют, мол открывай тепло на всю и при этом у них долги за отопления космос, т.к. за него они не платят вмеравно
_hunter написав:Можно просто домовой счетчик поставить. И домовой же регулятор: накрывать батареи и открывать настеж окна не нужно будет
В том то и проблема - после установки домового счетчика со временем тепловики научились их накручивать. Накручивают в два раза больше нормы без счетчика. Говорят втихаря датчики температуры переставляют чтобы разницу температуры входного и выходного потока неправильно меряло, вобщем чтото химичат. Чувак говорит помогает вешать замок и контролировать каждый их приход, тогда платежки сразу в полтора-два раза снижаются.
И для накрутки счетчика кочегарят по максимуму когда тепло на улице - чтобы люди окна открывали и расход еще увеличивался.
А тепловики это кто? Работники теплосети? И в чем их личный интерес что-то накручивать?
_hunter написав:] Можно просто домовой счетчик поставить. И домовой же регулятор: накрывать...
не поможет, т.к. некоторые себе термомодернизацию помещения сделали, а у других окна еще совдеповские с щелями в 3 пальца и при регулировки тепла им холодно - ноют, мол открывай тепло на всю и при этом у них долги за отопления космос, т.к. за него они не платят вмеравно
Ну так для этого собрания ОСББ и собирают: если таких нытиков меньше 70% -- и фиг с ними. Если больше -- может стоит дом поменять?..