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Тарифи на електрику змінять з
1 серпня: ціни, сценарії,...

Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567>
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:08

У меня есть електроплита, духовка, бойлер и кондиционер. Я богатый по мнению наших властей :( Как посмел такое себе позволять, будем теперь драть три шкуры.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:20

  wild2006 написав:Коэффициент затрат тепла на отопление 10 м² равняется 1 кВт


Воу-воу, палехче. 30-40 Вт на 1 кв.м. отапливаемой площади в самый лютый украинский мороз. 100 Вт это, наверное, для Якутии актуально, но не для наших широт.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:22

  pele23 написав:Особенно, при себестоимости 1 кВт*ч на АЭС - ДВЕ копейки. Две, Карл... И нам что-то сипят, как зельц, что-то рассказывают, трындоболы.

драсьте :) только топливный цикл в районе 1 цента (27 коп.) за 1 кВт*ч, а вы о каких-то двух копейках поёте
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 23:28

  Цитрин написав:но почитал - не все так просто и не факт что регулировать вообще возможно


верно. вот тут мужик по полкам раскладывает https://www.youtube.com/watch?v=6OZ7OV8yLp4
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 01:01

  _hunter написав:Да и пофиг с ними и этим домом :lol: Все жильцы Украины на этот бабушатник скидываться тоже не согласится :lol:


Куда они денутся, большая часть дома на субсидиях, которые с налогов платятся... Так что большую часть нагревания улицы оплатят налогоплательщики. А налоги согласен не согласен - плати.

Причем профит с этого нагревания улицы получат только монополии - тепловики и продавцы угля с газом. И отказаться от спонсирования этого праздника жизни монополий нельзя.

  summacut написав:
  pele23 написав:Особенно, при себестоимости 1 кВт*ч на АЭС - ДВЕ копейки. Две, Карл... И нам что-то сипят, как зельц, что-то рассказывают, трындоболы.

драсьте :) только топливный цикл в районе 1 цента (27 коп.) за 1 кВт*ч, а вы о каких-то двух копейках поёте


Он видимо хотел сказать 2 цента. Полная себестоимость электричества АЭС с учетом всех расходов и распилов 56.67 коп/кВтч. Если поделить на курс 27.2, то получится 2 цента.
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 06:53

Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.

wild2006 написав:
  Цитрин написав:После повышения будет 8-10 тыс. грн/мес.

8 тысяч это вам посильно будет? Что за город?

Отказаться невозможно, а жарят так что нужно батареи одеялами укутывать и пока морозов нет круглые сутки двери и окна открытыми держать, чтобы не задохнуться от жары и пересушенного воздуха. Особенно тяжело когда на улице +20, а эти сволочи +55 на батареи жарят.

При отоплении электричеством потребление можно самому регулировать и не переплачивать втридорога за некачественную услугу.

А установить регулирующие вентили?
Смысл, если это на платежке неотобразится?
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 06:57

Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.

_hunter написав:]
Можно просто домовой счетчик поставить. И домовой же регулятор: накрывать...
не поможет, т.к. некоторые себе термомодернизацию помещения сделали, а у других окна еще совдеповские с щелями в 3 пальца и при регулировки тепла им холодно - ноют, мол открывай тепло на всю и при этом у них долги за отопления космос, т.к. за него они не платят вмеравно
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 07:01

Re: Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,.

Oktawa написав:
  Цитрин написав:
  _hunter написав:Можно просто домовой счетчик поставить. И домовой же регулятор: накрывать батареи и открывать настеж окна не нужно будет


В том то и проблема - после установки домового счетчика со временем тепловики научились их накручивать. Накручивают в два раза больше нормы без счетчика. Говорят втихаря датчики температуры переставляют чтобы разницу температуры входного и выходного потока неправильно меряло, вобщем чтото химичат. Чувак говорит помогает вешать замок и контролировать каждый их приход, тогда платежки сразу в полтора-два раза снижаются.

И для накрутки счетчика кочегарят по максимуму когда тепло на улице - чтобы люди окна открывали и расход еще увеличивался.

А тепловики это кто? Работники теплосети? И в чем их личный интерес что-то накручивать?
Как и везде - в премии
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:18

  GALeon написав:
_hunter написав:]
Можно просто домовой счетчик поставить. И домовой же регулятор: накрывать...
не поможет, т.к. некоторые себе термомодернизацию помещения сделали, а у других окна еще совдеповские с щелями в 3 пальца и при регулировки тепла им холодно - ноют, мол открывай тепло на всю и при этом у них долги за отопления космос, т.к. за него они не платят вмеравно

Ну так для этого собрания ОСББ и собирают: если таких нытиков меньше 70% -- и фиг с ними. Если больше -- может стоит дом поменять?..
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 22:38

  GALeon написав:некоторые себе термомодернизацию помещения сделали


Я вообще поражаюсь теми, кто обклеивает себе квартиры всяким поролоном и пенопластом. Тепловики зимой жарят так, что в квартире температура как в бане, а они еще и термос из квартиры делают :lol:

Насколько все-же люди наивные и верят в ту дичь которую им втирают.
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  #<1 ... 4567>
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