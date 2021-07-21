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Тарифи на електрику змінять з
1 серпня: ціни, сценарії,...

Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:37

У меня четверо детей, я вообще с-ка миллиардер!! чтобы обучать на удаленке, мне нужно обеспечить всех отдельными компами и заплатить по тройному тарифу за электроэнергию, которой и так по счетчику набегает будь здоров (особенно в лохдаун)
Linx
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 00:57

  Цитрин написав:
  GALeon написав:некоторые себе термомодернизацию помещения сделали


Я вообще поражаюсь теми, кто обклеивает себе квартиры всяким поролоном и пенопластом. Тепловики зимой жарят так, что в квартире температура как в бане, а они еще и термос из квартиры делают :lol:

Насколько все-же люди наивные и верят в ту дичь которую им втирают.

Где то жарят, а у меня так топили, что этой зимой грибок по трубе отопления пошел, так как стояк давал "аж" 22 градуса. А стены были +11. И ни одна падла не захотела прийти акт составить, типа карантин и коронавирус у них бушует, и они не ходят никуда.
Дождались, вонючки, пока я грибок вывел сам, потом когда сезон закончится и проверить систему невозможно, и "концы в воду".
Теперь, следующей зимой болт они получат от меня а не деньги за "услуги" :twisted:
EKO
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