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Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...
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Додано: Чет 22 лип, 2021 00:37
У меня четверо детей, я вообще с-ка миллиардер!! чтобы обучать на удаленке, мне нужно обеспечить всех отдельными компами и заплатить по тройному тарифу за электроэнергию, которой и так по счетчику набегает будь здоров (особенно в лохдаун)
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Linx
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Додано: Чет 22 лип, 2021 00:57
Цитрин написав: GALeon написав:
некоторые себе термомодернизацию помещения сделали
Я вообще поражаюсь теми, кто обклеивает себе квартиры всяким поролоном и пенопластом. Тепловики зимой жарят так, что в квартире температура как в бане, а они еще и термос из квартиры делают
Насколько все-же люди наивные и верят в ту дичь которую им втирают.
Где то жарят, а у меня так топили, что этой зимой грибок по трубе отопления пошел, так как стояк давал "аж" 22 градуса. А стены были +11. И ни одна падла не захотела прийти акт составить, типа карантин и коронавирус у них бушует, и они не ходят никуда.
Дождались, вонючки, пока я грибок вывел сам, потом когда сезон закончится и проверить систему невозможно, и "концы в воду".
Теперь, следующей зимой болт они получат от меня а не деньги за "услуги"
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EKO
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Додано: Чет 22 лип, 2021 03:45
EKO написав:
Где то жарят, а у меня так топили, что этой зимой грибок по трубе отопления пошел, так как стояк давал "аж" 22 градуса.
У вас видимо счетчика на доме нет. Это стандартная проблема - без счетчика они температуру низкую держат, а со счетчиком кочегарят и накручивают.
Но поверьте лучше без центрального отопления греть обогревателем или кондером, чем мучаться в духоте с пересушенной слизистой от сухого воздуха.
Спать вообще для здоровья полезно при температуре не выше 17-18 градусов. А с центральным отоплением температура в комнате будет не ниже 25 градусов, при закрытых окнах более 30 градусов, спать при такой температуре вредно для здоровья.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 08:51
Linx написав:
У меня четверо детей, я вообще с-ка миллиардер!! чтобы обучать на удаленке, мне нужно обеспечить всех отдельными компами и заплатить по тройному тарифу за электроэнергию
, которой и так по счетчику набегает будь здоров (особенно в лохдаун)
Может уже пора эти ламповые компьютеры и ЭЛТ-мониторы повыбрасывать? -- современные ноутбуки Ватт 300 тянут.
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_hunter
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:16
_hunter написав: Linx написав:
У меня четверо детей, я вообще с-ка миллиардер!! чтобы обучать на удаленке, мне нужно обеспечить всех отдельными компами и заплатить по тройному тарифу за электроэнергию
, которой и так по счетчику набегает будь здоров (особенно в лохдаун)
Может уже пора эти ламповые компьютеры и ЭЛТ-мониторы повыбрасывать? -- современные ноутбуки Ватт 300 тянут.
нету хлеба, ешьте пироженки
точно!
все бойлеры, плиты, утюги и прочие электроприборы фтопку.
и вообще, нужно переехать в село и топить нападавшими дровами и кизяками, жилище освещать лучинами. мы ж аграрна краина! электричество - это непозволительная роскошь.
ага, валите в индустриальную страну и там размножайтесь.
с какого перепугу большие семьи должны платить за электрику по тройному тарифу?
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Linx
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:29
Linx написав: _hunter написав: Linx написав:
У меня четверо детей, я вообще с-ка миллиардер!! чтобы обучать на удаленке, мне нужно обеспечить всех отдельными компами и заплатить по тройному тарифу за электроэнергию
, которой и так по счетчику набегает будь здоров (особенно в лохдаун)
Может уже пора эти ламповые компьютеры и ЭЛТ-мониторы повыбрасывать? -- современные ноутбуки Ватт 300 тянут.
нету хлеба, ешьте пироженки
точно!
все бойлеры, плиты, утюги и прочие электроприборы фтопку.
и вообще, нужно переехать в село и топить нападавшими дровами и кизяками, жилище освещать лучинами. мы ж аграрна краина! электричество - это непозволительная роскошь.
ага, валите в индустриальную страну и там размножайтесь.с какого перепугу большие семьи должны платить за электрику по тройному тарифу?
Я хз. А небольшие с какого должны?
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_hunter
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:26
небольшие должны что? платить меньше чем сейчас? так отлично. все должны )
Но отчего тариф для больших семей в три раза выше, чем для домохозяйств с потреблением до 100кВт?
Это типа законы рынка по-гидному: чем больше потребителей в хозяйстве тем выше ценник.
"Опт по-цэевропейськи"
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Linx
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Додано: Чет 22 лип, 2021 12:34
Цитрин написав: GALeon написав:
некоторые себе термомодернизацию помещения сделали
Я вообще поражаюсь теми, кто обклеивает себе квартиры всяким поролоном и пенопластом. Тепловики зимой жарят так, что в квартире температура как в бане, а они еще и термос из квартиры делают
Насколько все-же люди наивные и верят в ту дичь которую им втирают.
То может только у вас особенные тепловики, и в итоге это не люди наивные, а вам и вашим соседям лень опу поднять и отрегулировать тепло.
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Faceless
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