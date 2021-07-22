Тарифи на електрику змінять з 1 серпня: ціни, сценарії,...

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  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:13

  free_life написав:А що робити з електроопаленням?

Переходить на кизяки (биотопливо) :roll:
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:42

  vetka написав:
  free_life написав:А що робити з електроопаленням?

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Причем свои собственные, безОтходный цикл.
wild2006
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:48

  _hunter написав:Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".


Еще раз: пробоя нет. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет, на УЗО разницы токов тоже нет - его не выбивает. Но разница токов есть на счетчике.

Теперь стало понятнее? :)
Цитрин
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 15:02

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Еще раз: надеюсь в последний раз. "небольшая разница токов" называется пробой. И такие электроприборы эксплуатировать запрещено. И если бы этот бойлер был подключен по правилам -- после УЗО -- это бы УЗО постоянно выбивало.
Так что хватит теребить счетчик -- он "ни в чем не виноват".


Еще раз: пробоя нет. Разницы токов на вилке бойлера между фазой и нулем нет. Но она есть на счетчике.

Еще раз: верю -- приборы разницу токов не фиксируют, но "счетчик амвросия" ее находит. :lol:
УЗО это подтверждает?.. (и на всякий случай: УЗО исправно? -- на кнопку Test реагирует?)
Если подтверждает -- перестаем теребить бойлер -- он, как и счетчик, не виноват.
Возможно, как Вадим Жураковский подсказал -- кто-то банально к розетке подключился: вспоминаю, что в хрущах это частая "тема" была...
А возможно пробой в стиральной машинке :lol:
_hunter
 
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  #<1 ... 891011
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