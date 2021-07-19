Ціни на нафту значно впали в понеділок після того, як ОПЕК + подолала внутрішні розбіжності і погодилася збільшити видобуток, що викликало побоювання щодо надлишку нафти.
Дивися повний текст Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+.
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Додано: Пон 19 лип, 2021 17:14
Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+.
Додано: Пон 19 лип, 2021 17:15
Нас это не касается.Наш топливный рынок работает по своим диким законам.
Додано: Пон 19 лип, 2021 21:04
Re: Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+
Brent на 2,28% до $71,91. -- WTI на 2,49%, до $70,02 за барель.. у нас 90% это нефтепродукты из страны агрессора а там марка Urals..так что да никак. А закон нашего рынка простой .. он работает в одну сторону - подорожание. ВСЕ. Что бы что то подешевело - это вне понимания наших клерков и олигархов. Это как собаке рассказывать про безграничность Вселенной - не поймут)).
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