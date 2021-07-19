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Як ціни на нафту
відреагували на рішення ОПЕК+

Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 17:14

Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту значно впали в понеділок після того, як ОПЕК + подолала внутрішні розбіжності і погодилася збільшити видобуток, що викликало побоювання щодо надлишку нафти.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 17:15

Нас это не касается.Наш топливный рынок работает по своим диким законам.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 21:04

Re: Як ціни на нафту відреагували на рішення ОПЕК+

  sena_2008atp написав:Нас это не касается.
Brent на 2,28% до $71,91. -- WTI на 2,49%, до $70,02 за барель.. у нас 90% это нефтепродукты из страны агрессора а там марка Urals..так что да никак. А закон нашего рынка простой .. он работает в одну сторону - подорожание. ВСЕ. Что бы что то подешевело - это вне понимания наших клерков и олигархов. Это как собаке рассказывать про безграничность Вселенной - не поймут)).
Джон
 
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