Нацбанк України планує найближчим часом вилучити з обігу монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору.
Дивися повний текст НБУ збирається вилучити з обігу «золоту» гривню.
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Додано: Вів 20 лип, 2021 12:26
НБУ збирається вилучити з обігу «золоту» гривню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ збирається вилучити з обігу «золоту» гривню.
Додано: Вів 20 лип, 2021 12:26
Власть занялась сбором металлолома ! ))
Поменять большой кусочек метала жёлтого цвета, на маленький белого цвета, это очень выгодно !
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