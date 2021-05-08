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НБУ збирається вилучити
з обігу «золоту» гривню

НБУ збирається вилучити з обігу «золоту» гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:26

НБУ збирається вилучити з обігу «золоту» гривню

Пропонуємо до обговорення:
Нацбанк України планує найближчим часом вилучити з обігу монету номіналом в 1 гривню золотистого кольору.

Дивися повний текст НБУ збирається вилучити з обігу «золоту» гривню.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 12:26

Власть занялась сбором металлолома ! ))
Поменять большой кусочек метала жёлтого цвета, на маленький белого цвета, это очень выгодно !
122kiev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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