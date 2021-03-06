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Завод Малишева представить у
Туреччині прототип двигуна...

Завод Малишева представить у Туреччині прототип двигуна...
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:41

Завод Малишева представить у Туреччині прототип двигуна...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив на брифінгу Генеральний директор ДП «Завод ім. В.О.Малишева» Василь Крилас.

Дивися повний текст Завод Малишева представить у Туреччині прототип двигуна для танка Altay.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 13:42

Название у танка какое-то зрадное :)
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 14:37

  summacut написав:Название у танка какое-то зрадное :)

Наоборот претензия на "исконно украинские земли" :mrgreen:
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 21:31

Altay - турецкое мужское имя, ассоциируется с Горой Бога в Средней Азии и турецким племенем.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 01:50

  summacut написав:Название у танка какое-то зрадное :)

Горная система Алтай расположена на границе России (Алтайский край, Республика Тыва и Республика Алтай), Монголии (Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки), Китая (Синцзян-Уйгурский автономный район) и Казахстана (Восточно-Казахстанская область).
«Алтай, по-китайски и монгольски: Золотая гора (Алтаун оола) или Кин-шань»[4]. По версии Г. Рамстедта, название Алтай происходит от монгольского слова алт — «золото» и местоименного форманта -тай, то есть от слова Алттай — «золотоносный», «место, где есть золото». Эта версия подтверждается тем, что китайцы раньше называли Алтай «Цзиньшань» — «золотые горы», очевидно, это калька с монгольского.[5]
Joоke
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:20

  vitaliy_berdinskikh написав:Наоборот претензия на "исконно украинские земли" :mrgreen:

запускаем хэштег #altaynash :mrgreen:
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:34

Кинули Украину в 2000 с Ятоганом Т-84-120 «Ятаган» (объект 478Н). https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2-84
Кинули со сборкой в участии строительства Алтая
Танк названий на честь турецького військового генерала Фахретина Алтая, учасника війни за незалежність Туреччини (1919—1923 р.)

https://uk.wikipedia.org/wiki/Altay_(%D ... 0%BD%D0%BA)

Кроме немца там были все: Корейцы, Китайцы, Австияки, Немцы,.... https://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2021/%D ... B8%D1%8F5/
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:06

Турки не заинтересованы в закупках двигателей.

Они готовы платить за разработку, передачу технологий и наладку производства у себя в стране танкового двигателя. Причем мощность им нужна 1500-1800 л.с. Тогда в перспективе они замкнут на себя весь рынок танковых двигателей от Пакистана до Средиземного моря, который "сдала Украина".

Так что мечты втюхать туркам двигатель пустые и достойные разве что 95го Квартала.
Kudrjavuy
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