По третьє - існують не країни ЄС - Грузія, Турція, Албанія, Пн. Македонія ітд,
Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
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Додано: П'ят 05 чер, 2026 18:41
BIGor
Це якщо вони в цьому питані не синхронні. Бо ЧГ синхронна.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 21:01
Люди виїжджали і виїжджають постійно, а не виїхали всі в 22-му і сидять там. Навіть зараз періодично чую, як хтось виїхав чи збирається. Хоча підтвердженої програми менше року залишилось. На що розраховують -- не дуже розумію. Відповідно, далеко не у всіх були ці 4 роки, не кажучи навіть про те, що якийсь постійний статус сам з космосу від сидіння на п'ятій точці не винирне. Потрібно докладати зусиль, і то ще не гарантія.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:12
Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:41
Ну, если говорить совсем формально, то ему сделали полы.
Когда-то подготовка под напольное покрытие считалась общестроительными работами, но по факту - это отделочные.
В США и по совести, так должно быть везде, то общестроительные работы, электрика, сантехника, крыши требуют лицензирования и страховок.
На лекгие отделочные таких ограничений нет, если они не связаны с особыми условиями, например, работа на высоте (специальный сертификат по работе с лесами (скафолдинг, англ).
От того, что работа будет сделана качественно или нет - зависит только желание или нежелание заказчика нанимать профессионала.
Насколько я знаю, в Германии есть специальные типа ПТУ по обучению работе с полами.
Опять-же, то что кто-то нанял не проверяя доки, по моему, не является доказательством правонарущения.
Оплата наличными, если они в законе все еше, тоже не преступление.
Тогда что нарушил именно Хомякоид?
Если бы он являлся не разовым клиентом, а представителем бизнеса и принял на работу человека без необходимых доков - разговор шел бы в другом русле.
В ином случае, Если-бы он даже постоянно пользовался услугами человека, достоверно не зная, что тот не имеет права работать, то не вижу причины почему он что-то нарушил. Может я не в курсе - подскажите.
А вот если человек пришел что-то делать и предупредил, что он это не имеет права делать, и чтобы ему заплатили налом именно поэтому, и потому что он не хочет платить с этих денег налоги - разговор тогда в совсем другом ключе.
Тогда-бы Хомякоид точно знал, что он соучаствует в нарушении закона.
Но об этом ведь не упоминалось.
Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:09
Навіть тим, хто наразі у "відрядженні"?
Не можна! "То святе"!
Додано: П'ят 05 чер, 2026 23:41
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну надо-же, чувак начинает понемногу умнеть.
Не знаю как турЫст будет теперь ему петь дифирамбы.
Но нудный, капец. Не смог несколько минут досмотреть на скорости 1,5.
Его крайслер, это фактически то-же что Додж Караван.
Докладываю, на одном из онлайн аукционов Додж Караван 2016 года с пробегом в 47 тысяч миль ушел за 5100 (это была ставка, которую я еше видел за несколько часов до окончания торгов) +9% байер фи. Правда забирать надо было в тьме таракани - Пенсильвания, на машине от НЙ ехать около 6 часов.
5100 и 20 куе, которые заплатил ю4Ющник.
Вот его высказвание, что как только есть какие-то деньги, надо купить машину - это менталитет украинцев, я могу дополнить менталитетом "пахатых" украинцев - купить/построить дом или квартиру.
Сам таким был.
Но он в США и постепенно начинает понимать, что есть что-то еще в этом мире.
Но он-же - не турЫст. Может через несколько лет узнает, чтто деньги не только в банке можно держать. Если его не депортнут, естественно.
Вообще, жить без подушки безопасности, да так, что еще и бущные машины в кредит брать - это печаль. Я могу понять что в странах типа Украины люди не могут свести концы с концами, но в США даже на примитивных работах можно (и нужно!) делать сейвинг, держать подушку безопасности под 3-4 (на данный момент)% годовых, а что больше - можно (и нужно!) использовать более эффективно.
В общем, порадуйтесь за человека, начал подозревать что покупка машины - это не про финансовую грамотность.
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