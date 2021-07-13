Забудовники не повинні ухилятися від оподаткування.
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податками.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 14:04
Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податками.
Додано: Чет 22 лип, 2021 14:04
Я готов платить налоги но только чтоб они шли не в карманы корупционерам, а на моё благо!
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:09
Давно пора уволить этого Гетманцева. Рынок продаж квартир просто ляжет. Идиот.
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:44
smatros а я не готов к подорожанию на 20% квартиры, которую я уже купил у застройщика. А она ОБЯЗАТЕЛЬНО дорожает, потому что в договоре прописано - ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ ПОКУПАТЕЛЬ. А та сумма, которую я уже внес и считаю, что внес 100% теперь называется "сумма предоплаты без НДС". Т.е. когда строительство будет завершено, мне надо будет оплатить еще 20% для того, чтобы получить право собственности. А +20% от стоимости квартиры - это для меня очень много, как ни крути.
Додано: Чет 22 лип, 2021 15:47
Как раз компании будут платить разнице между входящим и исходящим НДС, а покупатель все 20%. Конечный покупатель ВСЕГДА оплачивает все налоги. Это же та просто понять
Додано: Чет 22 лип, 2021 16:19
Статьей 165 Налогового кодекса Украины (НКУ) установлено, что в общий (годовой) налогооблагаемый доход плательщика налога не включаются, в том числе, доходы от операций с валютными ценностями.
Принимай оплату за работу в виде дохода от операций с валютными ценностями и меняй на гривны.
Додано: Чет 22 лип, 2021 17:01
Не ляжет. Сейчас в стране столько повылазило всяких кировоградских как когда-то донецких. И всем им надо куда-то вложить баулы с наличкой.
Так что клиенты будут. Просто среди клиентов людей не будет, одни пида$асы.
Додано: Чет 22 лип, 2021 17:13
Re: Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податкам
А можно вопрос к автору текста?
С каких пор НДС и подоходный налог стал новыми налогам?
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