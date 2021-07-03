RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кияни почали отримувати
платіжки з «доплатами»: за що...

Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:28

Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що доведеться платити.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94619
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 137 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:28

Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках.

Правда это ниразу не законно, ведь даже пеню, которая 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, начислять запрещено до окончания "карантина".
Но, когда такие мелочи нас останавливали? Мошейники.

Это, кстати, самое что ни на есть, их чистосердечное признание.
"Неправомерное, незаконное требование денег, оплаты чего-либо, прав на что-либо ", 14 (четырнадцать) букв:
вымогательство
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6774
З нами з: 10.04.09
Подякував: 3205 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
1
3
3
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:39

EKO
Они пишут в платёжках про начисленную инфляцию до карантина (((
Oberon
 
Повідомлень: 90
З нами з: 15.09.20
Подякував: 52 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01

Oberon у меня долг появился в феврале 2021, после того как сделали перерасчет за тепло, а причины перерасчета не указали, а 3% инфляции выставили уже в этом месяце. Так что "до карантина" тут никак не пляшет
Skiw
 
Повідомлень: 927
З нами з: 04.04.15
Подякував: 41 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot], PSL і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Американцям, які працюють, почали видавати по $300 на... 1, 2
R2 » П'ят 16 лип, 2021 16:17
16 1579
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 лип, 2021 07:48
wild2006
Олігархи вже почали добровільно відмовлятися від активів...
R2 » Вів 06 лип, 2021 18:54
5 464
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 13:57
spread
Українці будуть отримувати третю платіжку за газ: що це...
R2 » Суб 03 лип, 2021 09:04
8 1126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лип, 2021 22:15
malchinko_vitaliy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (96296)
22.07.2021 19:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.