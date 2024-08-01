Стало відомо, чи може внутрішньо переміщена особа одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим.
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Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим
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Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:46
Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО...
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Дивися повний текст
Чи можуть переселенці одночасно отримувати допомогу ВПО та виплату малозабезпеченим
Додано: П'ят 30 сер, 2024 12:46
Тут неправильно вказано щодо прожиткового мінімуму, оскільки для дітей "покриття" прожиткового мінімуму буде у розмірі 140%, а для працездатних осіб - 55%.
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