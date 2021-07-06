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Кияни почали отримувати
платіжки з «доплатами»: за що...

Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:28

Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.

Дивися повний текст Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що доведеться платити.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:28

Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках.

Правда это ниразу не законно, ведь даже пеню, которая 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, начислять запрещено до окончания "карантина".
Но, когда такие мелочи нас останавливали? Мошейники.

Это, кстати, самое что ни на есть, их чистосердечное признание.
"Неправомерное, незаконное требование денег, оплаты чего-либо, прав на что-либо ", 14 (четырнадцать) букв:
вымогательство
EKO
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 17:39

EKO
Они пишут в платёжках про начисленную инфляцию до карантина (((
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01

Oberon у меня долг появился в феврале 2021, после того как сделали перерасчет за тепло, а причины перерасчета не указали, а 3% инфляции выставили уже в этом месяце. Так что "до карантина" тут никак не пляшет
Skiw
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:32

  EKO написав:Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках.

Правда это ниразу не законно, ведь даже пеню, которая 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, начислять запрещено до окончания "карантина".
Но, когда такие мелочи нас останавливали? Мошейники.

Это, кстати, самое что ни на есть, их чистосердечное признание.
"Неправомерное, незаконное требование денег, оплаты чего-либо, прав на что-либо ", 14 (четырнадцать) букв:
вымогательство

Так "карантин" еще в том году закончился :lol: -- что незаконного то?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:47

  _hunter написав:Так "карантин" еще в том году закончился :lol: -- что незаконного то?..


Карантин еще не закончился и продлен до 31 авг 2021 согласно Постанове КМУ от 16.06.2021 №611
alter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 09:27

  alter написав:
  _hunter написав:Так "карантин" еще в том году закончился :lol: -- что незаконного то?..


Карантин еще не закончился и продлен до 31 авг 2021 согласно Постанове КМУ от 16.06.2021 №611

Так это "не тот" карантин :lol:
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911 ... 15534.html
тот, который продлили -- ни от каких долгов не "защищает" :lol:
_hunter
 
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