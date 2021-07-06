Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелєєв.
Дивися повний текст Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що доведеться платити.
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Додано: Чет 22 лип, 2021 17:28
Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кияни почали отримувати платіжки з «доплатами»: за що доведеться платити.
Додано: Чет 22 лип, 2021 17:28
Поэтому выставляется коэффициент инфляции в платежках.
Правда это ниразу не законно, ведь даже пеню, которая 0,01 % от суммы долга за каждый день просрочки, начислять запрещено до окончания "карантина".
Но, когда такие мелочи нас останавливали? Мошейники.
Это, кстати, самое что ни на есть, их чистосердечное признание.
"Неправомерное, незаконное требование денег, оплаты чего-либо, прав на что-либо ", 14 (четырнадцать) букв:
вымогательство
Додано: Чет 22 лип, 2021 18:01
Oberon у меня долг появился в феврале 2021, после того как сделали перерасчет за тепло, а причины перерасчета не указали, а 3% инфляции выставили уже в этом месяце. Так что "до карантина" тут никак не пляшет
Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:32
Так "карантин" еще в том году закончился -- что незаконного то?..
Додано: Нед 25 лип, 2021 23:47
Додано: Пон 26 лип, 2021 09:27
Так это "не тот" карантин
тот, который продлили -- ни от каких долгов не "защищает"
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