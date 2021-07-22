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Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:17
пора баксов прикупить, когда эта мулька запускается, жди рывка.
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webserg
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:15
Так, так. Має коштувати, але не коштує.
Я купляю час від часу один і той самий набір - подвійний чізбургер і маленьку картоплю фрі.
Так от. Навесні воно коштувало 68грн. Ще тиждень тому - 82. Сьогодні 83.
То давайте, розкажіть нам, як воно там інфляція 5% чи скільки там?
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alt402
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:15
Ukrainian написав: andrijk777 написав:
Ну чому нічого?
Він показує що ціни на продукти харчування в Україні на 57,7% дешевші ніж в США. Точніше в 2,36 разів
, тому що цифра 57,7% - це не зовсім коректна для простих людей, які не правильно розуміють проценти.
А цифра 2,36 разів досить інформативна. Кожен українець може приблизно оцінити скільки б він платив за продукти харчування проживаючи в США.
Забув різницю в оплаті праці.
Оплата праці не сильно впливає на ціну БігМага, особливо в Україні.
Ще я забув про податки.
Індекс приблизний звичайно. Але те що я написав вище на 80-90% вірно.
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andrijk777
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:20
alt402 написав:
То давайте, розкажіть нам, як воно там інфляція 5% чи скільки там?
4,99% за 2020 рік.
А що тобі розказати? Віриш в "народну" інфляцію в 20%-30% - це твої проблеми.
Це не питання віри, це питання математики. Математика за 5-6 класи середньої школи дасть тобі реальне представлення про інфляцію.
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andrijk777
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:58
andrijk777 написав: apyvovar написав:
Перестаньте носитись із цим індексом. По факту він показує рівно нічого.
Ще б у екстрасенів запитали чи гадалок
Ну чому нічого?
Він показує що ціни на продукти харчування в Україні на 57,7% дешевші ніж в США. Точніше в 2,36 разів
, тому що цифра 57,7% - це не зовсім коректна для простих людей, які не правильно розуміють проценти.
А цифра 2,36 разів досить інформативна. Кожен українець може приблизно оцінити скільки б він платив за продукти харчування проживаючи в США.
Ничего он не показывает. Он не учитывает столько факторов, что выводы становятся никчемными. Первый раз The Economist опубликовал его как шутку. Шутка понравилась и вы его всерьез уже вопринимаете.
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Dear_Sir
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Додано: Суб 24 лип, 2021 01:19
Dear_Sir написав:
Ничего он не показывает. Он не учитывает столько факторов, что выводы становятся никчемными. Первый раз The Economist опубликовал его как шутку. Шутка понравилась и вы его всерьез уже вопринимаете.
Він враховує один і тільки один фактор - ціну Біг Мака.
А що означає "вы его всерьез уже вопринимаете"? Я не думаю по ночам про цей індекс і трейдерством не займаюсь. Мені на нього як-би плювати. Як я його повинен його сприймати?
Він є 100% правдивий - тому його можна сприймати всерйоз.
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andrijk777
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Додано: Суб 24 лип, 2021 01:50
andrijk777 написав:
Він є 100% правдивий - тому його можна сприймати всерйоз.
Так же, как индекс средней температуры в январе или индекс цены на 10-летний Mercedes.
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Gastarbaiter
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Додано: Суб 24 лип, 2021 08:38
andrijk777 написав: Dear_Sir написав:
Він є 100% правдивий - тому його можна сприймати всерйоз.
Порахуйте індекс айфона або індекс комп'ютерних комплектуючих. Виявиться що доллар в Україні має бути дорожчим в десятки разів.
пс. не купуйте американські долари/комп'ютери/машини/телефони, купуйте бігмаки, це значно вигідніше. І тоді бакс буде по 0,67 копійок.
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equinox
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