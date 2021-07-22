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Індекс Біг Мака: скільки має
коштувати долар в Україні

Індекс Біг Мака: скільки має коштувати долар в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 16:17

пора баксов прикупить, когда эта мулька запускается, жди рывка.
webserg
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:15

Так, так. Має коштувати, але не коштує.
Я купляю час від часу один і той самий набір - подвійний чізбургер і маленьку картоплю фрі.
Так от. Навесні воно коштувало 68грн. Ще тиждень тому - 82. Сьогодні 83.
То давайте, розкажіть нам, як воно там інфляція 5% чи скільки там?
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:15

  Ukrainian написав:
  andrijk777 написав:Ну чому нічого?
Він показує що ціни на продукти харчування в Україні на 57,7% дешевші ніж в США. Точніше в 2,36 разів, тому що цифра 57,7% - це не зовсім коректна для простих людей, які не правильно розуміють проценти.
А цифра 2,36 разів досить інформативна. Кожен українець може приблизно оцінити скільки б він платив за продукти харчування проживаючи в США.

Забув різницю в оплаті праці.

Оплата праці не сильно впливає на ціну БігМага, особливо в Україні.
Ще я забув про податки. :D :D
Індекс приблизний звичайно. Але те що я написав вище на 80-90% вірно.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 17:20

  alt402 написав:То давайте, розкажіть нам, як воно там інфляція 5% чи скільки там?

4,99% за 2020 рік.
А що тобі розказати? Віриш в "народну" інфляцію в 20%-30% - це твої проблеми.
Це не питання віри, це питання математики. Математика за 5-6 класи середньої школи дасть тобі реальне представлення про інфляцію. :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 18:58

  andrijk777 написав:
  apyvovar написав:Перестаньте носитись із цим індексом. По факту він показує рівно нічого.
Ще б у екстрасенів запитали чи гадалок

Ну чому нічого?
Він показує що ціни на продукти харчування в Україні на 57,7% дешевші ніж в США. Точніше в 2,36 разів, тому що цифра 57,7% - це не зовсім коректна для простих людей, які не правильно розуміють проценти.
А цифра 2,36 разів досить інформативна. Кожен українець може приблизно оцінити скільки б він платив за продукти харчування проживаючи в США.


Ничего он не показывает. Он не учитывает столько факторов, что выводы становятся никчемными. Первый раз The Economist опубликовал его как шутку. Шутка понравилась и вы его всерьез уже вопринимаете.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 01:19

  Dear_Sir написав:Ничего он не показывает. Он не учитывает столько факторов, что выводы становятся никчемными. Первый раз The Economist опубликовал его как шутку. Шутка понравилась и вы его всерьез уже вопринимаете.

Він враховує один і тільки один фактор - ціну Біг Мака.
А що означає "вы его всерьез уже вопринимаете"? Я не думаю по ночам про цей індекс і трейдерством не займаюсь. Мені на нього як-би плювати. Як я його повинен його сприймати?
Він є 100% правдивий - тому його можна сприймати всерйоз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 01:50

  andrijk777 написав:Він є 100% правдивий - тому його можна сприймати всерйоз.

Так же, как индекс средней температуры в январе или индекс цены на 10-летний Mercedes.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 08:38

  andrijk777 написав:
  Dear_Sir написав:Він є 100% правдивий - тому його можна сприймати всерйоз.

Порахуйте індекс айфона або індекс комп'ютерних комплектуючих. Виявиться що доллар в Україні має бути дорожчим в десятки разів.

пс. не купуйте американські долари/комп'ютери/машини/телефони, купуйте бігмаки, це значно вигідніше. І тоді бакс буде по 0,67 копійок.
equinox
 
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  #<12
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