Renault представив пасажирський фургон Renault Kangoo нового, третього покоління. Він має скласти конкуренцію пасажирським фургонам Stellantis і Volkswagen.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:01
Renault представив Kangoo нового покоління
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Дивися повний текст Renault представив Kangoo нового покоління.
Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:01
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