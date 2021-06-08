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Renault представив
Kangoo нового покоління

Renault представив Kangoo нового покоління
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:01

Renault представив Kangoo нового покоління

Пропонуємо до обговорення:
Renault представив пасажирський фургон Renault Kangoo нового, третього покоління. Він має скласти конкуренцію пасажирським фургонам Stellantis і Volkswagen.

Дивися повний текст Renault представив Kangoo нового покоління.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 11:01

Кадді на базі легкової, тепер Рено на базі легковика, тенденція сумнівна
vitaliygoodlife
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Модератори: Ірина_, Модератор

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