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«Кернел» знизив продажі
соняшникової олії на 44%

«Кернел» знизив продажі соняшникової олії на 44%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:16

«Кернел» знизив продажі соняшникової олії на 44%

Пропонуємо до обговорення:
Агрохолдинг «Кернел» Андрія Веревського в IV кварталі 2021 року продав 273 тис. тонн. соняшникової олії, що на 44% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у звіті компанії, передає УНН.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:16

а ще скільк и претензій від людей в магазинах при покупці олії чи фермерів і переробників олії, де одні не мають "права" продавати частину свого товару іншим(дрібним, другим), бо перестане купляти основний покупець(кернел)
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 10:49

Автор что-то знает? Заглянул в будущее? 4й квартал 21 ещё впереди , а верёвкин уже показывает убытки.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55

От і пощупали верхню границю ціни. Щупайте далі, лиш би олія не прогіркла.
Mirax
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Модератори: Ірина_, Модератор

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