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«Кернел» знизив продажі соняшникової олії на 44%
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Агрохолдинг «Кернел» Андрія Веревського в IV кварталі 2021 року продав 273 тис. тонн. соняшникової олії, що на 44% менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у звіті компанії, передає УНН.
Дивися повний текст «Кернел» знизив продажі соняшникової олії на 44%
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R2
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:16
а ще скільк и претензій від людей в магазинах при покупці олії чи фермерів і переробників олії, де одні не мають "права" продавати частину свого товару іншим(дрібним, другим), бо перестане купляти основний покупець(кернел)
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shlyocuk
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Додано: Суб 24 лип, 2021 10:49
Автор что-то знает? Заглянул в будущее? 4й квартал 21 ещё впереди , а верёвкин уже показывает убытки.
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Ratatui
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:55
От і пощупали верхню границю ціни. Щупайте далі, лиш би олія не прогіркла.
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Mirax
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