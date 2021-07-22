Майже третина українців обирають відпочинок на морі.
Дивися повний текст Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських курортах (інфографіка).
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:01
Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських...
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Дивися повний текст Вікенд біля моря: скільки коштує житло на українських курортах (інфографіка).
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:01
Ехать в Турцию или Епипет, там за эти же деньги + кормят!!! А тут бегай ищи по рынкам и магазинам где цены сумасшедшие!!!
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