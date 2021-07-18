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«Хрущовки» все ж знесуть:
Мінрегіон розробив новий закон

«Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:17

«Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон

Пропонуємо до обговорення:
Уряд України планує змінити вже існуючий план з реконструкції районів.

Дивися повний текст «Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:17

Надо просто поднять коммунальные платежи еще в 10 раз - тогда они все сразу освободятся.
alex_t_1467
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:39

Re: «Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон

Сколько уже таких проектов было
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 19:43

Не понимаю, какое дело государство до частной собственности? Люди что, сами не в состоянии решать, что с ней делать? Может ещё государственную программу по обмену старых машин на новые запустим? Проблема хрущевок решается проще простого, причём сама по себе. Кто хочет, продаёт свою хрущёвку, добавляет денег и расселяется в любое жильё, которое ему по карману. Потом, в какой-то момент хрущевка признается аварийной и те, кто не накопил на новую квартиру из собственников просто переходят в арендаторов, вот и всё. А как вы хотели? Думали вам дали бесплатную квартиру, так ещё и поменять её на новую должны будут по истечению срока годности? Как сдавать приезжим, продавать, так даже налоги с доходов не платили, а теперь: государство, дай нам новые квартиры. С чего это? Получается, у кого не было жилья, ему ничего не светит, а кто на халяву в своё время получил и сидел на жопе ровно, опять продолжит это делать в новой квартире.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:30

Старые песни на новый лад:)))
ketrax70
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 23:38

Уже 15 років про це співають. Треба починати пробувати це здійснити, там буде видно, як воно йтиме. Може мешканці ще в чергу ставатимуть, щоб скоріше їхню хрущобу знесли. А зараз, зрозуміло, що це все людей лякає, тим більше, контингент, який там проживає.
espanol
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:28

Куда переселять людей будут?
Если вместо каждого хруща воткнуть 25 этажей - город умрет.
egor6508
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 11:06

  yevgenmuza написав:Не понимаю, какое дело государство до частной собственности? Люди что, сами не в состоянии решать, что с ней делать? Может ещё государственную программу по обмену старых машин на новые запустим? Проблема хрущевок решается проще простого, причём сама по себе. Кто хочет, продаёт свою хрущёвку, добавляет денег и расселяется в любое жильё, которое ему по карману. Потом, в какой-то момент хрущевка признается аварийной и те, кто не накопил на новую квартиру из собственников просто переходят в арендаторов, вот и всё. А как вы хотели? Думали вам дали бесплатную квартиру, так ещё и поменять её на новую должны будут по истечению срока годности? Как сдавать приезжим, продавать, так даже налоги с доходов не платили, а теперь: государство, дай нам новые квартиры. С чего это? Получается, у кого не было жилья, ему ничего не светит, а кто на халяву в своё время получил и сидел на жопе ровно, опять продолжит это делать в новой квартире.

Всё очень просто, государство пытается законодательно урегулировать этот вопрос. Во первых в раде сидит много людей которые имеют отношение к строительству, но пропихнется закон под видом заботы о людях в старых домах, типа надо им улучшить условия жизни, а не под видом снести хрущ, построить 20+ этажей и накосить бабла. В тьмутаракани всё останется как было, а на Печерске и т.д., там где можно нормально заработать, хрущей не будет. И типа красиво, без старых аварийных домов и о людях "позаботились" и пара десять лямов с домика пришла
sasch
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 16:50

  egor6508 написав:Куда переселять людей будут?
Если вместо каждого хруща воткнуть 25 этажей - город умрет.


Чудес не бывает. Или переезд из 5-этажки в свечку, но в том же районе. Или в дом схожей этажности, но в Новоебенёво.
summacut
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 19:31

Re: «Хрущовки» все ж знесуть: Мінрегіон розробив новий закон

https://news.finance.ua/ru/news/-/39630 ... hrushhovok
Уряд вирішує, що робити з тисячами "хрущовок"

Ничего не изменилось, кроме износа хрущёвок.

- В Украине 57,5 тыс. хрущевок (23% от всего жилого многоквартирного фонда страны), только в Киеве их 3,055 тыс. (25% жилого фонда столицы). Они есть по всей Украине, вплоть до небольших городов и поселков.

https://aif.ua/society/krushenie_hrushc ... _v_ukraine

Киев - не Украина, это государство в государстве, анклав. Там своя реальность которая не видит остальной страны.
Но даже так, менять 3 тысячи хрущей на свечки - явно бредовый путь.
wild2006
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