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В майбутньому Tesla зможе більше
заробляти на підписках,...

В майбутньому Tesla зможе більше заробляти на підписках,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:12

В майбутньому Tesla зможе більше заробляти на підписках,...

Пропонуємо до обговорення:
Вихід компанії Tesla на ринок підписок на програмне забезпечення, на думку аналітиків Morgan Stanley, дозволить їй через кілька років більше заробляти на софті, ніж на залізі.

Дивися повний текст В майбутньому Tesla зможе більше заробляти на підписках, ніж на продажу електромобілів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 24 лип, 2021 09:12

сильно много возни возле пузиря тесла
сейчас другие автоконцерни викинут линейку елетро от бюджетних до топових
и о тесла все забудут
sopkotomhu
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Модератори: Ірина_, Модератор

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