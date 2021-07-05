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В майбутньому Tesla зможе більше заробляти на підписках,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 24 лип, 2021 09:12
Пропонуємо до обговорення:
Вихід компанії Tesla на ринок підписок на програмне забезпечення, на думку аналітиків Morgan Stanley, дозволить їй через кілька років більше заробляти на софті, ніж на залізі.
Дивися повний текст В майбутньому Tesla зможе більше заробляти на підписках, ніж на продажу електромобілів
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Додано: Суб 24 лип, 2021 09:12
сильно много возни возле пузиря тесла
сейчас другие автоконцерни викинут линейку елетро от бюджетних до топових
и о тесла все забудут
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sopkotomhu
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