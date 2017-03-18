Квартира на майбутнє для дитини

Додано: Чет 29 лип, 2021 07:57

kingkongovets написав: adevv написав: Natt Шановні учасники обговорення!

Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.

Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:

1) Визначення цілей придбання;

2) Шо купувати

2.1) 1к чи 2к,метраж

2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом



3) Як краще шукати варіанти

3.1) Самостійно - де?

3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови) может все же начнем с бюджета?

о какой сумме идет речь?

или это тоже один из ваших вопросов?

смахивает на вброс может все же начнем с бюджета?о какой сумме идет речь?или это тоже один из ваших вопросов?смахивает на вброс

Вот почему Вы не обсуждаете эти вопросы, хотя на ветке про аренду вполне конкретно отвечаете на мой вопрос 2.2): "...вопрос лишь в том шо вы сможете за эти деньги купить в киеве сейчас и сколько вы еще сможете сдавать ее без вложений от 45 до 63 разброс большой, я бы для начала все же поточнее приценился и параллельно помониторил бы варианты по норм вторичке типа совминов, шоколадок, или низких этажей поздних сталинок - все это вполне пока еще можно нарыть по приемлемой цене в очень неплохих местаха сдавать за 8-10 без дополнительных расходов на ремонты все равно долго не получится".И еще, у меня пока нет Конструктивной постановки задачи и мне трудно даже начать ее решать. С лругой стороны, эта задача возможно интересует многих.Жду конструктива.