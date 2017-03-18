RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Квартира на
майбутнє для дитини

Квартира на майбутнє для дитини
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 07:57

  kingkongovets написав:
adevv написав:Natt Шановні учасники обговорення!
Мова йде про довгострокову стратегію (15-20 років) з придбання кв. В Києві(не виховання дитини та ін.)в контексті обмежених фінансових ресурсів, а також їх зберігання та збільшення.
Зокрема, цикавлять аргументовані відповіді про наступне:
1) Визначення цілей придбання;
2) Шо купувати
2.1) 1к чи 2к,метраж
2.2) царский, сталінку, новобудова от 2010р. з ремонтом

3) Як краще шукати варіанти
3.1) Самостійно - де?
3.2) За допомогою - кого конкретно? (Якщо є невеликий досвід з купівлі та продажу, у т.ч новобудови)
может все же начнем с бюджета?
о какой сумме идет речь?
или это тоже один из ваших вопросов?
смахивает на вброс

Вот почему Вы не обсуждаете эти вопросы, хотя на ветке про аренду вполне конкретно отвечаете на мой вопрос 2.2): "...вопрос лишь в том шо вы сможете за эти деньги купить в киеве сейчас и сколько вы еще сможете сдавать ее без вложений от 45 до 63 разброс большой, я бы для начала все же поточнее приценился и параллельно помониторил бы варианты по норм вторичке типа совминов, шоколадок, или низких этажей поздних сталинок - все это вполне пока еще можно нарыть по приемлемой цене в очень неплохих местах
а сдавать за 8-10 без дополнительных расходов на ремонты все равно долго не получится".
И еще, у меня пока нет Конструктивной постановки задачи и мне трудно даже начать ее решать. С лругой стороны, эта задача возможно интересует многих.
Жду конструктива.
adevv
 
Повідомлень: 12
З нами з: 26.06.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Олежан, vitaliian і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Продается отличная видовая 3-х ком. квартира метро Святошино
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
4 4394
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
Новая квартира в центре Днепропет-ска: помогите определиться 1, 2, 3, 4
Anonymous » Пон 11 лют, 2013 14:05
31 30141
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 15:58
Мизантрóп
Квартира в Крыму у моря, по себестоимости. (50%) 1 ... 60, 61, 62
Anonymous » Пон 25 бер, 2013 22:20
616 90261
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 вер, 2017 21:45
sensei

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2126)
29.07.2021 09:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.