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Квартира на
майбутнє для дитини

Квартира на майбутнє для дитини
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1234
Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 19:44

  Успіх написав:
  adevv написав:неясно як краше визначити короткострокову ціль

Короткострокову ціль(навіть для себе) - я ще теж чітко не визначив))
От я, купив смарт-квартиру(27м2)на котловані і маю ще майже рік для подальшого рішення, чи:
1. Продати його по переуступці, якщо гарно ціна підросте(а там, або перевкластись в щось більше, або трохи побути на депо)
2. Зробити ремонт і продати(там треба буде чітко промоніторити, чи так вигідно)
3. Зробити ремонт і здати в оренду
4. Законсервувати до кращих часів, а там продати, як є(або зробити ремонт і продати з ремонтом) і купити щось більше.

А по Вашому пункту 3) нічого більше не скажу, так як на практиці, купував двічі лише в забудовника на котловані.

Двічи виграв у бетоне казино (новобудови на заключних етапах будівництва), зараз досить. Депо вже стремно. Стосовно Ваших пунктів - переуступка хоча б в нуль.
adevv
 
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 20:23

  adevv написав:
  Успіх написав:
  adevv написав:неясно як краше визначити короткострокову ціль

Короткострокову ціль(навіть для себе) - я ще теж чітко не визначив))
От я, купив смарт-квартиру(27м2)на котловані і маю ще майже рік для подальшого рішення, чи:
1. Продати його по переуступці, якщо гарно ціна підросте(а там, або перевкластись в щось більше, або трохи побути на депо)
2. Зробити ремонт і продати(там треба буде чітко промоніторити, чи так вигідно)
3. Зробити ремонт і здати в оренду
4. Законсервувати до кращих часів, а там продати, як є(або зробити ремонт і продати з ремонтом) і купити щось більше.

А по Вашому пункту 3) нічого більше не скажу, так як на практиці, купував двічі лише в забудовника на котловані.

Двічи виграв у бетоне казино (новобудови на заключних етапах будівництва), зараз досить. Депо вже стремно. Стосовно Ваших пунктів - переуступка хоча б в нуль.

Моя переуступка, на моменті, дала б +/- 3Кдол. ЧИСТИМИ, але це всього лиш приблизно на 1Кдол. більше, якщо б я ті кошти тримав на гривнедепо :roll:

То який з моїх пунктів, найбільше Вам довподоби?
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 20:33

Re: Квартира на майбутнє для дитини

  Успіх написав:Моя переуступка, на моменті, дала б +/- 3Кдол. ЧИСТИМИ, але це всього лиш приблизно на 1Кдол. більше, якщо б я ті кошти тримав на гривнедепо
+1к это круто! сейчас мало на чём можно заработать, тем более на ровном месте.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 20:38

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Моя переуступка, на моменті, дала б +/- 3Кдол. ЧИСТИМИ, але це всього лиш приблизно на 1Кдол. більше, якщо б я ті кошти тримав на гривнедепо
+1к это круто! сейчас мало на чём можно заработать, тем более на ровном месте.

Так це мало за такий високий ризик!
Ви ж, навіть, не беретесь за таку ризикову справу, як котлован!

Та й відносно депо - це ще й геморно!(а не просто пішов в банк і забрав кошти, чи взагалі, перевів їх онлайн куди треба)
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Повідомлення Додано: Суб 31 лип, 2021 21:09

Re: Квартира на майбутнє для дитини

  Успіх написав:Ви ж, навіть, не беретесь за таку ризикову справу, як котлован!
К заработкам отношусь философски, в былые годы деньги сами лезли в руки, сейчас куда не влезь одни убытки. Экономика циклична, не нужно писять против ветра, будет праздник и на нашей улице только папизже.

Доход от котлованов аномально высокий, по сравнению с другими инструментами. Долго это продолжаться не будет, Либо упадёт цена переуступки до начальной-котлованной, либо половину объектов никогда не достроят (тогда цены останутся высокими или ещё больше вырастут). Думаю скорее будет иметь место второй сценарий.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 01 сер, 2021 07:37

Re: Квартира на майбутнє для дитини

Що робити далі - я ще не визначився. Але зараз наша ситуація з новобудовами та розстрочками від 10% нагадую ситуацію з "доступною" іпотекою під 6-7% у північного сусіда. Там економіка падає, доходи громадян теж падають,ціни зростають. Зокрема, вже понад 22% іпотечних кредитів своечасно не сплачуються. І тому скоро це казино від влади, забудовників та банків закриється. Думайте..
adevv
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 10:29

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 03 вер, 2021 12:51

Re: Квартира на майбутнє для дитини

Главное не покупать в пригороде( к сожалению пригород Киева становится гетто, иногда поездка 20 км занимает 2 часа, очень серьезные заторы, и будет только хуже
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 вер, 2021 16:17

П'ять корисних порад під час купівлі квартири
Ірина_
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