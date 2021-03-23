Колишні співробітники WhatsApp Нірадж Арора і Майкл Донохью створили свій власний месенджер HalloApp.
Дивися повний текст Колишні розробники WhatsApp створили власний «сімейний» месенджер.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 23:20
Колишні розробники WhatsApp створили власний «сімейний»...
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Дивися повний текст Колишні розробники WhatsApp створили власний «сімейний» месенджер.
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