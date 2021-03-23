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Колишні розробники WhatsApp
створили власний «сімейний»...

Колишні розробники WhatsApp створили власний «сімейний»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:20

Колишні розробники WhatsApp створили власний «сімейний»...

Пропонуємо до обговорення:
Колишні співробітники WhatsApp Нірадж Арора і Майкл Донохью створили свій власний месенджер HalloApp.

Дивися повний текст Колишні розробники WhatsApp створили власний «сімейний» месенджер.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 23:20

А то в обычном все не так же. Дибилизи
natik02091981
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