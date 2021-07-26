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Економіст розповів про удар по
бізнесу через минулі локдауни

Економіст розповів про удар по бізнесу через минулі локдауни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:24

Економіст розповів про удар по бізнесу через минулі локдауни

Пропонуємо до обговорення:
12% малого та середнього бізнесу закрилися внаслідок минулих локдаунів.

Дивися повний текст Економіст розповів про удар по бізнесу через минулі локдауни.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:24

Так наша власть уже пророчит локдаун осенью.Понравилося,наверное.Хрустальный шар имеют.
Scotch
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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