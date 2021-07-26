Мінсоцполітики підготувало відповідний урядовий законопроект.
Дивися повний текст Отримувати субсидію українці будуть за новими соцнормами: доплатимо за надмірну площу.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:05
Отримувати субсидію українці будуть за новими...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Отримувати субсидію українці будуть за новими соцнормами: доплатимо за надмірну площу.
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:54
Они историю не учат. Когда на арбуз надевать понемногу мелкие резинки, его сначала сдавливает, по чуть чуть. Но в итоге он разрывается.
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