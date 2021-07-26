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Дороги «Великого будівництва»
не будуть платними – Кубраков

Дороги «Великого будівництва» не будуть платними – Кубраков
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 05:41

Дороги «Великого будівництва» не будуть платними – Кубраков

Пропонуємо до обговорення:
Автомобільні дороги, які будуються в Україні за програмою "Велике будівництво", ніколи не будуть платними.

Дивися повний текст Дороги «Великого будівництва» не будуть платними – Кубраков.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 06:52

Дороги в,которые построены за государственные деньги т.е. налогоплательщиков не могут быть платными.После "обновления" отдадут в концессию.Это,что такое?Постройте новые автобаны за деньги инвесторов и делайте их платными.Данные направления выбраны не с проста.Это дороги,в которые последние годы вложены огромные средства и они в отличном состоянии и "обновление" будет заключаться в застройке кафешками и прочим...для выкачки денег.
sena_2008atp
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