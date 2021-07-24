Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на сьогодні укладено 2591 угоду в рамках чинного ринку землі.
Дивися повний текст Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:33
Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Місяць після відкриття ринку землі: уклали 2,5 тисячі угод.
Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:33
а чи є десь список нотаріусів, які працюють з землею? Наш районний чомусь відмовляється, а ремлю реєструвати треба.
|