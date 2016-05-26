RaifHelp написав:ukr0014959 Добрий день! Ліміти згідно з Меморандумом: https://raiffeisen.ua/news/limit-dlya-k ... vtnya-2119 встановлюються виключно на перекази фізичним особам. Платежі на користь юридичних осіб не підпадають під його дію. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А чи підпадають під цей ліміт перекази на свої (тобто між однаковими ІПН) рахунки в інших банках?
RaifHelp написав:Amethyst Перекази на свої рахунки, але в іншому банку підпадають під дію лімітів Меморандуму. Але в межах Райфу - ні. З повагою та турботою, фахівець Віктор.
А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння? Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).
Amethyst написав:А можете сказати де в якому пункті, абзаці Меморандуму сказано про таке підпадіння? Я не бачив в Меморандумі такої вимоги, тому вважаю це суб'єктивним рішенням самого банку, яке не вказано в його Оферті(ДКБО).
Меморандум так сформулирован, что банк что угодно может засчитывать. А скоро ещё новая редакция, где подчеркнут, что и на юриков тоже надо...
Кстати, в любом случае "меморандумные" лимиты - это произвол от банка. Меморандум - это же не требование НБУ. Просто теперь у этого произвола появилось ещё одно название.
moveton написав:Кстати, в любом случае "меморандумные" лимиты - это произвол от банка. Меморандум - это же не требование НБУ. Просто теперь у этого произвола появилось ещё одно название
Семе так, фактично, у рамках картельної змови банки вирішили обмежити, гарантоване ЦК, право людини розпоряджатися вкладеними коштами. Навіть ліміти НБУ неодноразово визнавалися судами незаконними, а тут взагалі купка суб'єктів господарювання, без владних повноважень. Але від того не легше...