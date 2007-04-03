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Криптовалюта, ринок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3661366236633664
Повідомлення Додано: Суб 23 тра, 2026 16:15

  osafly написав:
  Water написав:Давайте без образ, ок? Те ваше повідомлення можна відкрить і прочиать коли ви його написали, до чого тут осінь 24 року?
Саме після того вашого повідомлення я купив Nvidia за 98.84 і продав 28 жовтня 2025 за 201.43
Моє питання залишилось в силі, виж перший раз для чогось написали прогноз вірно? Другий раз красно дякую.
PS: Можна ще раз й Teslа пнуть дерев`яною паличкою.

Ну вы же вылезли с целью именно ткнуть,что я был не прав...показать это всем....С какой целью?

У мене мета одна- кулять, або чекать крапка
Ото все інше, то щось ваше особисте, я тут ні до чого.
Дякую за попередній прогноз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 чер, 2026 13:50

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Як і на що можна обміняти крипту в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2026 22:06

Ну что притихли...лудоманы??Снова альтов набрали и битка?? и я вам виноват.. А я ж Вам говорил...усе будет.Виталя,выходи не скупись-покупай живопись...но не на все..иначе будет бо-бо..Любители акций,тоже готовьте резиновые изделия,будут и Вас сношать скоро...А то дядька Трампон и так устроил праздник лохторату всякими бульбашками..Биток дерьмо,к которому вообще не стоит прикасаться...торгуйте нормальными инструментами...металлами к примеру...там минимум манипуляций..Сегодня по битку,я впервые в истории графиков увидел RSI на 6-8ч на уровнях ниже 10, я понимаю что Вам это ни о чем не говорит....но это явная манипуляция и супердамп искусственный и рукотворный(под чьим то явным контролем-рынок нормальный,ликвидный-так себя не ведет),такого нет ни на одном инструменте...и на битке не было,до сегодняшнего дня..но китам надо продать и задампить,потому-пох..все индикаторы и графики,последние несколько дней,они вообще не работают...уровни можно определить только по стаканам бирж,где будет предполагаемая остановка,или...задержка.
Жаба,готовься по золоту....скоро я выйду повозить тебя фейсом и потыкать в тобой же наложенную кучу...неуча...как обещал,осталось совсем не много...сегодня,серебро с золотом,хорошая разминка и прелюдия...В июле скорее всего и увидим злато в 4К и ниже,как и писал и сребло в районе 50...а возможно,уже и через пару недель...хотя вполне можем увидеть несколько отскоков(дохлого Жабы на парашюте) А ты курицу не забудь поднять на 5тыщ...на фоне падения..и к доктору сходи заодно,голову проверить...бо дах подтекает...и учись-учись Жаба,в любом возрасте-это не стыдно.
osafly
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