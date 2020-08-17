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На приватизацію виставили
Радивилівський комбінат...

На приватизацію виставили Радивилівський комбінат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:21

На приватизацію виставили Радивилівський комбінат...

Пропонуємо до обговорення:
Радивилівський комбінат хлібопродуктів (КХП) виставлено на приватизацію за стартовою ціною 141,5 млн грн.

Дивися повний текст На приватизацію виставили Радивилівський комбінат хлібопродуктів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:21

414000 на це біля 414 млн доларів
bobo
 
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