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На приватизацію виставили Радивилівський комбінат...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:21
Пропонуємо до обговорення:
Радивилівський комбінат хлібопродуктів (КХП) виставлено на приватизацію за стартовою ціною 141,5 млн грн.
Дивися повний текст На приватизацію виставили Радивилівський комбінат хлібопродуктів
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 21:21
414000 на це біля 414 млн доларів
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bobo
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