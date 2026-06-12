Як ШІ змінює світ

Одна з провідних AI-компаній світу, Anthropic, виступила з доволі несподіваною ініціативою: заздалегідь розробити міжнародний механізм тимчасової зупинки розвитку найпотужніших систем штучного інтелекту у випадку, якщо їхні можливості почнуть становити серйозний ризик. За словами представників компанії, уже в найближчі роки можуть з'явитися моделі, здатні самостійно покращувати власні наступні версії, що суттєво прискорить темпи розвитку ШІ.
Цікаво, що Anthropic також повідомляє: понад 80% коду всередині компанії вже генерується системами ШІ, а продуктивність розробників значно зросла порівняно з минулими роками. Це ще раз демонструє, наскільки швидко AI стає не просто інструментом, а активним учасником процесу розробки.
Ініціатива викликала неоднозначну реакцію. Одні вважають, що галузі справді потрібен механізм екстреного реагування на випадок появи надпотужних систем. Інші бачать у цьому спробу великих AI-компаній посилити контроль над ринком і створити додаткові бар'єри для конкурентів.
Цікаво, чи реально взагалі реалізувати таку «паузу» на глобальному рівні. Навіть якщо великі компанії погодяться, що робити з державними проєктами або невеликими лабораторіями, які не захочуть зупиняти розробку?
Дочірня компанія Alphabet, яка є материнською структурою Google, запускає масштабний проєкт зі знищення небезпечних комарів роду Culex, що переносять вірус Західного Нілу та інші інфекції.
У межах ініціативи в дику природу випустять 32 мільйони штучно вирощених самців, заражених природною бактерією Wolbachia.
Особливість методу полягає в тому, що такі самці не кусають людей, а після спарювання з дикими самками роблять їхні яйця життєздатно неможливими, що призводить до відсутності потомства і швидкого скорочення популяції переносників хвороб.
Для автоматизованого масового вирощування, точного розділення комах за статтю та відбору виключно самців компанія використала технології штучного інтелекту.
Все що хочеш... Комарі це ланка в харчовому ланцюжку, де для одних вони їжа, для других хижак.... Як зміняться ланцюг при випаданні одної ланки- практично неможливо передбачити.... Приклад зайці в Австралії , колорадський жук в Європі...і так далі і тому подібне.
a_kikosh Я таке називаю "аби не мовчки". Витрачають купу грошей, часу та інших ресурсів на дослідження, які, як мінімум не несуть жодної користі. Wolbachia, до речі, переносять і інші комахи. Як максимум, можуть нашкодити екосистемі. Наукою потрібно займатися, експерименти потрібні, але вони мають бути обгрунтованими, прорахованими на 1000 кроків вперед. Подібні до них не відносяться ІМХО.
Уже понад 100 українських компаній отримали доступ до Brave1 Dataroom та використовують платформу для навчання моделей штучного інтелекту на основі реальних даних.
Brave1 Dataroom – це захищене середовище, де розробники отримують доступ до структурованих наборів даних для валідаціі, тренування, та файнтюнінга AI-рішень у військовій сфері. Ідеться, зокрема, про візуальні та теплові детасети повітряних цілей, зібрані в реальних умовах.
Як Brave1 Dataroom допомагає прискорити розробку дронів-перехоплювачів Одним із ключових напрямів є розвиток технологій автоматичного виявлення та перехоплення ворожих дронів.
Компанії працюють з даними про різні типи повітряних цілей, зібраними за різних погодних умов, у різний час доби та з використанням різних сенсорів. Це дозволяє тренувати AI-моделі на сценаріях, максимально наближених до умов сучасного бою.
Особливу увагу приділено протидії ударним безпілотникам типу «Шахед» та іншим типам ворожих дронів.
Використання реальних даних дає змогу значно підвищувати точність алгоритмів розпізнавання цілей, скорочувати час реагування та покращувати ефективність автономних дронів-перехоплювачів.